Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso em Congonhas

Suspeito foi localizado por agentes dentro de aeronave, enquanto se preparava para voo

Folhapress Folhapress -
Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso em Congonhas
Suspeito foi preso dentro de aeronave, enquanto se preparava para voo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um piloto suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil foi preso no aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo.

Homem foi preso dentro de aeronave na manhã desta segunda-feira (9).

As informações foram dadas ao UOL por fontes da Polícia Civil.

Leia também

O UOL buscou a Latam, dona da companhia aérea onde o homem trabalhava, e aguarda retorno sobre o assunto.

O espaço segue aberto para manifestação.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.