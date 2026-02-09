Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso em Congonhas

Suspeito foi localizado por agentes dentro de aeronave, enquanto se preparava para voo

Folhapress - 09 de fevereiro de 2026

Suspeito foi preso dentro de aeronave, enquanto se preparava para voo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um piloto suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil foi preso no aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo.

Homem foi preso dentro de aeronave na manhã desta segunda-feira (9).

As informações foram dadas ao UOL por fontes da Polícia Civil.

O UOL buscou a Latam, dona da companhia aérea onde o homem trabalhava, e aguarda retorno sobre o assunto.

