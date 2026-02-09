Técnica usada por manicures faz o esmalte durar mais nas unhas sem desbotar ou descascar as pontas

Truque simples adotado por manicures profissionais ajuda a manter o esmalte intacto por mais dias

Layne Brito - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Manter o esmalte bonito por mais tempo, sem desbotar ou descascar nas pontas, é um desafio comum para muitas pessoas.

No entanto, uma técnica bastante utilizada por manicures profissionais tem chamado atenção por aumentar significativamente a durabilidade do esmalte, mesmo com a rotina intensa do dia a dia.

A técnica consiste em selar as pontas das unhas durante a esmaltação. Na prática, a manicure passa o esmalte não apenas sobre a superfície da unha, mas também levemente na borda livre, a parte da ponta que costuma descascar primeiro.

Esse detalhe simples cria uma camada de proteção extra, evitando que o esmalte se solte com facilidade.

Outro ponto essencial é a preparação da unha antes da aplicação. Profissionais recomendam remover completamente resíduos de produtos anteriores, oleosidade e umidade, já que esses fatores impedem a fixação correta do esmalte.

O uso de uma base adequada também faz diferença, pois ajuda na aderência e protege a unha natural.

Além disso, muitas manicures indicam aplicar camadas finas de esmalte, em vez de camadas grossas. Isso permite uma secagem mais uniforme e reduz o risco de bolhas, lascas e desgaste precoce nas pontas.

Finalizar com um bom top coat, reaplicado após alguns dias, também contribui para manter o brilho e a cor por mais tempo.

Com esses cuidados simples, a técnica adotada por profissionais pode fazer o esmalte durar vários dias a mais, mantendo as unhas bonitas, brilhantes e bem cuidadas por muito mais tempo.

