Abertas as inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol

Mais de 5 mil vagas gratuitas são destinadas a estudantes da rede estadual em dezenas de municípios

Estudantes podem se inscrever gratuitamente em cursos de inglês e espanhol
(Foto: Ilustração/Youtube/Professor Kenny)

Aprender um novo idioma pode abrir portas para o mercado de trabalho, intercâmbios e oportunidades acadêmicas.

Pensando nisso, o Governo do Espírito Santo abriu mais de 5 mil vagas gratuitas para cursos de inglês e espanhol voltados para estudantes da rede estadual.

O edital já está disponível e as inscrições começaram nesta terça-feira (10).

Ao todo, são 5.220 vagas, sendo 4.800 destinadas ao curso de inglês e 450 para espanhol.

As aulas serão ofertadas nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs), distribuídos em diversos municípios capixabas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site Seleção Aluno, até o dia 18 de fevereiro.

A divulgação da lista de classificados está prevista para o dia 27 de fevereiro, a partir das 17h.

Quem pode se inscrever?

Podem participar estudantes regularmente matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio da rede estadual do Espírito Santo.

Para efetivar a inscrição, é necessário informar:

  • Cadastro de Pessoa Física (CPF);
  • Número de identificação estudantil (ID 2026);
  • Número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caso possua.

Critérios de distribuição das vagas

A divisão seguirá os percentuais estabelecidos em edital:

  • 50% para ampla concorrência;
  • 45% para estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ);
  • 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Municípios com vagas

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Colatina
  13. Conceição do Castelo
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibiraçu
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. João Neiva
  23. Linhares
  24. Mantenópolis
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Nova Venécia
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Piúma
  31. Santa Maria de Jetibá
  32. Santa Teresa
  33. São Gabriel da Palha
  34. São Mateus
  35. Serra
  36. Viana
  37. Vila Velha
  38. Vitória

