Abertas as inscrições para cursos gratuitos de inglês e espanhol

Mais de 5 mil vagas gratuitas são destinadas a estudantes da rede estadual em dezenas de municípios

Isabella Victória - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Professor Kenny)

Aprender um novo idioma pode abrir portas para o mercado de trabalho, intercâmbios e oportunidades acadêmicas.

Pensando nisso, o Governo do Espírito Santo abriu mais de 5 mil vagas gratuitas para cursos de inglês e espanhol voltados para estudantes da rede estadual.

O edital já está disponível e as inscrições começaram nesta terça-feira (10).

Ao todo, são 5.220 vagas, sendo 4.800 destinadas ao curso de inglês e 450 para espanhol.

As aulas serão ofertadas nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs), distribuídos em diversos municípios capixabas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site Seleção Aluno, até o dia 18 de fevereiro.

A divulgação da lista de classificados está prevista para o dia 27 de fevereiro, a partir das 17h.

Quem pode se inscrever?

Podem participar estudantes regularmente matriculados na 1ª ou 2ª série do Ensino Médio da rede estadual do Espírito Santo.

Para efetivar a inscrição, é necessário informar:

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Número de identificação estudantil (ID 2026);

Número do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caso possua.

Critérios de distribuição das vagas

A divisão seguirá os percentuais estabelecidos em edital:

50% para ampla concorrência;

45% para estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ);

5% para pessoas com deficiência (PcD).

Municípios com vagas

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes municípios:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Domingos Martins Ecoporanga Guarapari Ibatiba Ibiraçu Irupi Itapemirim Iúna João Neiva Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Mimoso do Sul Nova Venécia Pedro Canário Pinheiros Piúma Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Gabriel da Palha São Mateus Serra Viana Vila Velha Vitória

