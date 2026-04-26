Bolinho de carne de boteco: melhor opção para fazer em casa e comer tomando cerveja
Receita de bolinho de carne de boteco fica crocante por fora, suculenta por dentro e combina perfeitamente com uma cerveja gelada
Poucas receitas combinam tanto com um momento descontraído quanto um bom bolinho de carne de boteco. Crocante por fora, macio por dentro e cheio de sabor, ele é uma daquelas opções certeiras para servir em casa, especialmente acompanhado de uma cerveja gelada.
Apesar de parecer uma receita típica de bar, o preparo é simples e pode ser feito com ingredientes fáceis de encontrar. O segredo está na combinação dos temperos, na textura da massa e na finalização bem feita antes da fritura.
Ingredientes do bolinho de carne de boteco
Para preparar a receita, você vai precisar de:
- 800 g de carne moída
- 4 colheres de sopa de vinagre
- 1 cebola
- 1 colher de café de pimenta-do-reino
- 1/2 colher de sopa de páprica
- 1 pimenta dedo-de-moça
- 1 maço pequeno de cheiro-verde
- 65 g de creme de cebola
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 40 g de queijo parmesão
- 4 colheres de sopa de azeite
- 2 pães
Ingredientes para finalizar
- 2 ovos
- 180 ml de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- Farinha para empanar
Como preparar o bolinho
- Comece colocando a carne moída em uma tigela grande. Em seguida, adicione o vinagre, a cebola bem picada, a pimenta-do-reino, a páprica, a pimenta dedo-de-moça sem sementes, o cheiro-verde, o creme de cebola, o amido de milho, o queijo parmesão e o azeite.
- Depois, umedeça os pães e misture-os à carne, amassando bem até formar uma massa firme e modelável. Esse passo ajuda a deixar o bolinho mais macio e suculento.
- Modele os bolinhos no tamanho desejado. Em outro recipiente, misture os ovos, o leite e o amido de milho. Passe cada bolinho nessa mistura e, em seguida, empane na farinha.
Como deixar crocante e saboroso
Aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados por fora e bem cozidos por dentro. Evite colocar muitos de uma vez na panela, pois isso pode esfriar o óleo e deixar o salgado encharcado.
Depois de fritos, escorra em papel-toalha e sirva ainda quentes. O resultado é um bolinho de carne de boteco perfeito para petiscar em casa, com sabor intenso, textura crocante e aquele clima de bar que combina muito bem com cerveja.
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