Bolinho de carne de boteco: melhor opção para fazer em casa e comer tomando cerveja

Receita de bolinho de carne de boteco fica crocante por fora, suculenta por dentro e combina perfeitamente com uma cerveja gelada

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

Você pode usar da criatividade na hora de rechear os seus bolinhos. (Foto: Reprodução)

Poucas receitas combinam tanto com um momento descontraído quanto um bom bolinho de carne de boteco. Crocante por fora, macio por dentro e cheio de sabor, ele é uma daquelas opções certeiras para servir em casa, especialmente acompanhado de uma cerveja gelada.

Apesar de parecer uma receita típica de bar, o preparo é simples e pode ser feito com ingredientes fáceis de encontrar. O segredo está na combinação dos temperos, na textura da massa e na finalização bem feita antes da fritura.

Ingredientes do bolinho de carne de boteco

Para preparar a receita, você vai precisar de:

800 g de carne moída

4 colheres de sopa de vinagre

1 cebola

1 colher de café de pimenta-do-reino

1/2 colher de sopa de páprica

1 pimenta dedo-de-moça

1 maço pequeno de cheiro-verde

65 g de creme de cebola

2 colheres de sopa de amido de milho

40 g de queijo parmesão

4 colheres de sopa de azeite

2 pães

Ingredientes para finalizar

2 ovos

180 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

Farinha para empanar

Como preparar o bolinho

Comece colocando a carne moída em uma tigela grande. Em seguida, adicione o vinagre, a cebola bem picada, a pimenta-do-reino, a páprica, a pimenta dedo-de-moça sem sementes, o cheiro-verde, o creme de cebola, o amido de milho, o queijo parmesão e o azeite. Depois, umedeça os pães e misture-os à carne, amassando bem até formar uma massa firme e modelável. Esse passo ajuda a deixar o bolinho mais macio e suculento. Modele os bolinhos no tamanho desejado. Em outro recipiente, misture os ovos, o leite e o amido de milho. Passe cada bolinho nessa mistura e, em seguida, empane na farinha.

Como deixar crocante e saboroso

Aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados por fora e bem cozidos por dentro. Evite colocar muitos de uma vez na panela, pois isso pode esfriar o óleo e deixar o salgado encharcado.

Depois de fritos, escorra em papel-toalha e sirva ainda quentes. O resultado é um bolinho de carne de boteco perfeito para petiscar em casa, com sabor intenso, textura crocante e aquele clima de bar que combina muito bem com cerveja.

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