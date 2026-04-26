Bolinho de carne de boteco: melhor opção para fazer em casa e comer tomando cerveja

Receita de bolinho de carne de boteco fica crocante por fora, suculenta por dentro e combina perfeitamente com uma cerveja gelada

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Bolinho de carne de boteco: melhor opção para fazer em casa e comer tomando cerveja
Você pode usar da criatividade na hora de rechear os seus bolinhos. (Foto: Reprodução)

Poucas receitas combinam tanto com um momento descontraído quanto um bom bolinho de carne de boteco. Crocante por fora, macio por dentro e cheio de sabor, ele é uma daquelas opções certeiras para servir em casa, especialmente acompanhado de uma cerveja gelada.

Apesar de parecer uma receita típica de bar, o preparo é simples e pode ser feito com ingredientes fáceis de encontrar. O segredo está na combinação dos temperos, na textura da massa e na finalização bem feita antes da fritura.

Ingredientes do bolinho de carne de boteco

Para preparar a receita, você vai precisar de:

Leia também
  • 800 g de carne moída
  • 4 colheres de sopa de vinagre
  • 1 cebola
  • 1 colher de café de pimenta-do-reino
  • 1/2 colher de sopa de páprica
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • 1 maço pequeno de cheiro-verde
  • 65 g de creme de cebola
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 40 g de queijo parmesão
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 2 pães

Ingredientes para finalizar

  • 2 ovos
  • 180 ml de leite
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • Farinha para empanar

Como preparar o bolinho

  1. Comece colocando a carne moída em uma tigela grande. Em seguida, adicione o vinagre, a cebola bem picada, a pimenta-do-reino, a páprica, a pimenta dedo-de-moça sem sementes, o cheiro-verde, o creme de cebola, o amido de milho, o queijo parmesão e o azeite.
  2. Depois, umedeça os pães e misture-os à carne, amassando bem até formar uma massa firme e modelável. Esse passo ajuda a deixar o bolinho mais macio e suculento.
  3. Modele os bolinhos no tamanho desejado. Em outro recipiente, misture os ovos, o leite e o amido de milho. Passe cada bolinho nessa mistura e, em seguida, empane na farinha.

Como deixar crocante e saboroso

Aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados por fora e bem cozidos por dentro. Evite colocar muitos de uma vez na panela, pois isso pode esfriar o óleo e deixar o salgado encharcado.

Depois de fritos, escorra em papel-toalha e sirva ainda quentes. O resultado é um bolinho de carne de boteco perfeito para petiscar em casa, com sabor intenso, textura crocante e aquele clima de bar que combina muito bem com cerveja.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.