Chuva começa a perder intensidade, mas 100 cidades goianas continuam sob alerta de tempestades; veja previsão do tempo

Meteorologia explica que corredor de umidade que atinge o Brasil Central está se afastando rumo ao oceano

Natália Sezil - 11 de fevereiro de 2026

Céu de Anápolis parcialmente nublado. (Foto: Portal 6)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (12) aponta que as chuvas começam a perder intensidade em Goiás. Mesmo assim, vale conferir o céu antes de sair de casa: 100 cidades goianas ainda estão sob alerta de tempestades.

O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), cujo boletim emitido nesta quarta-feira (11) mostra que as pancadas isoladas de chuva só devem chegar a 35mm – menos que os 55mm registrados na última semana.

A explicação é a movimentação do corredor de umidade que atinge o Brasil Central. Como o fenômeno está se afastando rumo ao oceano, ele começa a perder intensidade, tornando as precipitações mais irregulares.

A parte mais afetada de Goiás é a região Leste, que recebe 35mm de chuvas. Depois, o Norte o Centro goiano, com expectativa de 30mm. O Sul e o Sudoeste do estado aparecem com previsão de 25mm, e o Oeste, de 20mm.

Os termômetros podem variar bastante ao longo do dia, oscilando entre 17°C e 34°C.

Das cidades destacadas pelo Cimehgo, as que estão sob maior risco são Catalão, Ouvidor e Ceres, cada uma à espera de 15mm de chuva. Goiânia e Anápolis preveem 10mm. Rio Verde deve ter 8mm.

Confira a lista de cidades sob risco de tempestades:

Devem ser afetados pelas chuvas Acreúna, Adelândia, Água Fria de Goiás, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Amaralina, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Bonópolis, Britânia, Buriti de Goiás, Cachoeira Alta, Caiapônia, Campestre de Goiás, Campinaçu e Campinorte.

Também as cidades de Campos Belos, Campos Verdes, Castelândia, Cavalcante, Cezarina, Chapadão do Céu, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Diorama, Divinópolis de Goiás, Edealina, Edéia, Estrela do Norte, Firminópolis, Formosa, Formoso, Goiânia, Gouvelândia, Iaciara, Inaciolândia, Indiara, Israelândia, Itajá, Itapaci e Itapirapuã.

Além disso, os municípios de Jandaia, Joviânia, Lagoa Santa, Mara Rosa, Matrinchã, Maurilândia, Mimoso de Goiás, Mineiros, Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Mossâmedes, Mundo Novo, Mutunópolis, Nazário, Nova América, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Novo Planalto e Palestina de Goiás.

A lista ainda inclui Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Pilar de Goiás, Planaltina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Quirinópolis, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia e Santa Tereza de Goiás.

Por fim, devem receber chuvas Santa Terezinha de Goiás, São Domingos, São João D’aliança, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Patrício, São Simão, Serranópolis, Teresina de Goiás, Trombas, Turvânia, Turvelândia e Uirapuru.

