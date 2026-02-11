Minha Casa, Minha Vida: quem procura o primeiro imóvel pode ter direito a 3 benefícios

Programa habitacional oferece subsídio, descontos em taxas e juros menores para facilitar a compra do primeiro imóvel

Gabriel Yuri Souto - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quem busca sair do aluguel e conquistar o primeiro imóvel pode encontrar no Minha Casa, Minha Vida uma oportunidade para antecipar esse sonho. Além do financiamento facilitado, o programa reúne três benefícios principais que ajudam a reduzir custos e tornar a compra mais acessível.

De acordo com informações do Diego Consultor de Imóveis, especialista no tema, as vantagens vão além da parcela mensal e podem representar uma economia significativa já no início do processo.

Subsídio pode chegar a R$ 55 mil

O primeiro benefício é o subsídio habitacional. Famílias que compram o primeiro imóvel e se enquadram nos limites de renda do programa podem receber até R$ 55 mil, valor que pode ser usado para diminuir a entrada ou reduzir o total financiado.

Na prática, isso encurta o caminho até a assinatura do contrato.

Desconto no registro do imóvel

Outro ponto importante é o desconto nas taxas de registro. Quem adquire o primeiro imóvel para fins residenciais pode pagar menos no cartório e, em algumas regiões, até conseguir abatimento no ITBI.

Assim, despesas que normalmente pesam no orçamento acabam ficando mais leves.

Juros menores no financiamento

Além disso, o Minha Casa, Minha Vida oferece taxas de juros mais baixas para quem compra o primeiro imóvel dentro do programa. Com isso, as parcelas ficam menores e o valor total pago ao longo dos anos também diminui, tornando o financiamento mais sustentável.

Atenção às regras

Apesar dos benefícios, é fundamental verificar se a renda familiar e o imóvel escolhido atendem às exigências do programa. Por isso, a orientação de um profissional pode evitar erros e acelerar a aprovação do crédito.

As informações são do Diego Consultor de Imóveis, que compartilha dicas e orientações sobre financiamento habitacional no Instagram @diegodsconsultor.

