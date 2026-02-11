Morte de advogado causa comoção em Goiânia: “brilhante como jurista, inesquecível como amigo”

Trajetória foi lembrada pela ética, sensibilidade e compromisso com a Justiça

Pedro Ribeiro - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte do advogado Fabrício de Melo Barcelos Costa, aos 42 anos, causou grande comoção em Goiânia e repercutiu entre entidades jurídicas, colegas de profissão e amigos.

O falecimento foi confirmado na quarta-feira (11) pelo escritório Lara Martins Advogados, do qual ele era sócio-fundador. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota, o escritório destacou Fabrício como um parceiro de caminhada e exemplo de caráter, generosidade e compromisso.

“Brilhante como jurista, inesquecível como amigo”, afirmou a equipe ao lamentar a perda.

Nas redes sociais, amigos ressaltaram a sensibilidade, a presença constante e o respeito que o advogado demonstrava nos relacionamentos pessoais e profissionais.

Fabrício teve atuação institucional marcante na advocacia goiana.

Foi representante da Associação Goiana da Advocacia Trabalhista junto à Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista e integrou a Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás (OAB-GO) entre 2016 e 2018.

De 2019 a 2021, atuou como juiz do Tribunal de Ética e Disciplina.

Em janeiro deste ano, havia tomado posse como conselheiro fiscal titular do Instituto Goiano de Direito do Trabalho (IGT).

A OAB também publicou nota de pesar destacando a trajetória profissional, a firmeza ética e as qualidades humanas do advogado, cuja morte ocorreu um dia antes de completar 43 anos.

