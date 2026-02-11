Motociclista é golpeado com marreta durante briga de trânsito em Anápolis

Samu atendeu vítima, que precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde para atendimento médico

Augusto Araújo - 11 de fevereiro de 2026

Capacete de motociclista ficou manchado de sangue após agressão. (Foto: Reprodução)

Uma discussão de trânsito terminou com um motociclista ferido na cabeça após ser atingido na cabeça com uma marreta na manhã desta quarta-feira (11), na Avenida JK, no bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

A confusão começou após uma suposta “fechada” provocada por um buraco na pista.

Os ânimos teriam se exaltado e a situação evoluiu para troca de agressões físicas entre o motociclista e o motorista de um caminhão-guincho.

Durante a briga, um passageiro do guincho desceu do veículo e atingiu a vítima com um golpe de marreta na lateral direita da cabeça.

Após a agressão, os envolvidos deixaram o local no próprio caminhão e seguiram em direção desconhecida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o motociclista a uma unidade de saúde, onde ela permaneceu para atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) esteve no endereço, realizou buscas na região e registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa. Até a última atualização, os suspeitos não tinha sido localizados.

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

