Nem Machu Picchu, nem Nazca: parque histórico no Rio oferece uma das vistas mais bonitas do mundo

Em Jurujuba, o Parque Histórico Monte Bastione mistura ruínas de pedra, história e um mirante para os principais cartões-postais do Rio

Gabriel Dias - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: reprodução / visit.niteroi)

A América do Sul é conhecida mundialmente pelos seus pontos turísticos que remontam às histórias das civilizações que habitaram o continente, como Machu Picchu ou Nazca, localizados no Peru.

Quem acha que, para encontrar paisagens originadas de memórias centenárias, precisa cruzar fronteiras ainda não conheceu uma certa região de Niterói. Em Jurujuba, no topo do Forte Rio Branco, existe um local com diversas semelhanças aos cartões-postais mais famosos do continente.

É nessa junção entre história e natureza que o Parque Histórico Monte Bastione ganhou fama de “Machu Picchu brasileira”.

A origem do apelido

O apelido surgiu pelas semelhanças com o local histórico. As principais semelhanças são a arquitetura, com construções de pedra, que remetem a Machu Picchu, e a formação natural do local, que tem um mirante para os principais cartões-postais do Rio e encantam pelo seu misticismo.

No local, é possível ver a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e outros pontos turísticos da redondeza. Além disso, a região conta com memórias históricas mais recentes, como postos de vigilância utilizados durante a Segunda Guerra Mundial e fortes militares.

Passeio paradisíaco

O Monte Bastione não é apenas um passeio turístico, mas uma experiência que conecta passado e presente em um único olhar.

Entre ruínas, paisagens imponentes e memórias preservadas, o parque revela que não é preciso sair do Brasil para encontrar cenários carregados de história, simbolismo e beleza.

