Uma leitura simbólica associa padrões de comportamento a algo presente desde o nascimento

Magno Oliver - 11 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Andrea Piacquadio/Pexels)

A numerologia é um campo de estudo simbólico que busca interpretar comportamentos e tendências humanas a partir de números associados a nomes e datas de nascimento.

Embora não seja reconhecida como ciência e não possua validação empírica nos moldes acadêmicos, a prática é amplamente difundida em diferentes culturas e costuma ser utilizada como ferramenta interpretativa de traços de personalidade sempre de forma não determinista.

De acordo com os numerólogos, cada nome carrega uma vibração numérica obtida pela soma das letras, convertidas em números. Essa vibração estaria associada a características emocionais, padrões de comportamento e formas de se relacionar.

Especialistas da área reforçam que a numerologia não afirma que alguém irá trair, mas aponta tendências comportamentais, como busca por novidade, instabilidade emocional ou dificuldade com rotina afetiva.

Os nomes de homens que mais têm tendência a trair, segundo a numerologia

1. Lucas

Na numerologia, o nome costuma vibrar no número 5, associado à liberdade, curiosidade e necessidade de estímulos constantes.

Em relacionamentos, pode indicar dificuldade com monotonia e demonstrar afeto.

2. Gabriel

Ligado ao número 3, simboliza comunicação, carisma e sociabilidade intensa.

A tendência apontada é a facilidade em criar conexões, o que pode gerar conflitos afetivos se não houver limites claros.

3. Matheus

Associado ao número 1, representa autonomia e forte senso de individualidade.

Numerólogos indicam que o desafio está em equilibrar independência com compromisso emocional.

4. Rafael

Com vibração próxima ao número 5, o nome é relacionado à inquietação e busca por experiências novas.

Em excesso, esse traço pode resultar em instabilidade nos vínculos.

5. Bruno

Frequentemente ligado ao número 7, simboliza introspecção e dualidade interna.

Segundo a numerologia, pode haver dificuldade em expressar insatisfações, levando a comportamentos contraditórios.

6. Diego

Associado ao número 3, indica expressividade, sedução e necessidade de reconhecimento.

O desafio apontado é manter constância emocional diante de múltiplos estímulos sociais.

