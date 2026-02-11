Quase 10 novas linhas de ônibus passam a operar entre Goiás e o Entorno do Distrito Federal

Natália Sezil - 11 de fevereiro de 2026

Empresa UTB União Transporte Brasília Ltda. foi autorizada a explorar o serviço intermunicipal em três rotas no Entorno do Distrito Federal. (Foto: Divulgação)

Quase 10 novas linhas de transporte intermunicipal de passageiros foram aprovadas em Goiás – conectando os moradores às cidades no Entorno do Distrito Federal (DF), Sul e Oeste do estado.

A decisão foi tomada pela Agência Goiana de Regulação (AGR) na segunda-feira (09), mas divulgada nesta quarta-feira (11). As habilitações atendem a chamamentos públicos feitos em 2023 e 2025, considerando linhas que estavam sem serviço ou com atendimento precário.

De acordo com os editais, as empresas trabalham em modelo de livre concorrência e liberdade tarifária, podendo atuar em rotas já realizadas por outras companhias aplicando taxas à escolha.

Um dos pedidos aprovados foi o da Bruno Tur Transporte e Turismo Ltda., que pode operar Goiânia a Aragarças, via Iporá e Piranhas. Também de Aragarças a Baliza, via Bom Jardim de Goiás.

A empresa Viação Ouro Preto passa a ter autorização para explorar o trajeto de Corumbá a Cocalzinho.

Enquanto isso, a Fly Transportes Ltda. está habilitada a operar a linha Goiânia a Varjão, via BR-060.

Na sequência, a UTB União Transporte Brasília Ltda. foi autorizada a explorar o serviço de Novo Gama à Cidade Ocidental, via BR-040, DF-290 e ABC.

A mesma empresa passa a atuar na linha de Novo Gama a Valparaíso de Goiás I, via BR-040 e DF-290; e também de Valparaíso de Goiás II à Cidade Ocidental, via BR-040, GO-521 e ABC.

Por fim, a José Carlos Oliveira Transportes Brasil Ltda. está habilitada a explorar a rota de Rio Verde à cidade de Aragarças, via Montividiu e Iporá, além da linha Goiânia a Aragarças, via Iporá e Piranhas.

As tarifas cobradas devem ficar disponíveis no site de cada companhia, de acordo com o trajeto escolhido.

