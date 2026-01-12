Caiado anuncia instalação de bases aéreas policiais em Rio Verde e Luziânia

De acordo com o governador, a estrutura aérea será descentralizada para agilizar operações no interior

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2026

O governo estadual informou que as aeronaves já estão em operação desde dezembro de 2025 e dobram a frota aérea utilizada pelas forças de segurança. (Foto: Divulgação/ Governo de Goiás)

O governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou a criação de duas novas bases aéreas policiais em Goiás, que serão instaladas nos municípios de Rio Verde e Luziânia. A medida foi divulgada nesta segunda-feira (12), durante a entrega de quatro helicópteros para as forças de segurança do estado.

As estruturas devem atender regiões estratégicas, como o Entorno do Distrito Federal (DF) e o Sudoeste goiano, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta em operações policiais e ampliar o alcance aéreo.

Durante o evento, realizado na Praça Cívica, em Goiânia, o governo estadual informou que as aeronaves já estão em operação desde dezembro de 2025 e dobram a frota aérea utilizada pelas forças de segurança.

Segundo o Ronaldo Caiado, a descentralização dos helicópteros permitirá que cada base cubra uma área específica do estado, facilitando deslocamentos rápidos em ocorrências de maior complexidade, especialmente em regiões rurais e rodovias.

Ao todo, o investimento supera R$ 135 milhões e contou com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. As aeronaves serão utilizadas pela Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e pelo Serviço Aéreo do Estado de Goiás, responsável pela gestão da frota.

