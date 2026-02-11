Shakira fará megashow na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2026

Colombiana será terceira atração do Todo Mundo no Rio, que já teve apresentações de Lady Gaga e Madonna em 2025 e 2024

Folhapress - 11 de fevereiro de 2026

Cantora colombiana Shakira durante show no estádio do Morumbis, na zona oeste da capital paulista. (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

GUILHERME LUIS E LEONARDO SANCHEZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Shakira será a atração deste ano do Todo Mundo no Rio, megashow que toma a praia de Copacana e que já teve apresentações de Lady Gaga e Madonna em 2025 e 2024. A informação foi publicada por Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, e confirmada pela reportagem com pessoas próximas à produção do evento.

A apresentação da colombiana será anunciada em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, dia 12. A escolha dela ocorre após uma série de especulações envolvendo o seu nome. Entre os outros artistas cogitados estavam Justin Bieber e Britney Spears.

Marcado para o dia 2 de maio, o megashow gratuito deve tomar o Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo. A expectativa é que o público chegue, novamente, à casa do milhão, como foi o caso das outras divas do pop. O Todo Mundo no Rio virou um dos maiores eventos musicais do mundo.

Mas, diferentemente de Gaga e Madonna, que não faziam show no país há muitos anos, Shakira cantou pela última vez aqui em fevereiro passado. Ela se apresentou no Rio de Janeiro e em São Paulo com a turnê “Las Mujeres Ya no Lloram”, dedicada ao seu último disco.