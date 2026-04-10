Conheça a cidadezinha pacata do interior do país que produz 40% de toda a água mineral do Brasil
Município se destaca no país pela produção de água mineral e atrai turistas com cachoeiras e tradição ligada ao recurso hídrico
Uma pequena cidade do interior de São Paulo guarda um título surpreendente, que a coloca em destaque em todo o país.
Com pouco mais de 7 mil habitantes, Lindóia se tornou referência nacional quando o assunto é água mineral, concentrando uma fatia expressiva da produção brasileira.
Localizada a cerca de 156 km da capital paulista, o município integra o Circuito das Águas e é reconhecido como Estância Hidromineral.
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O que parece apenas um destino tranquilo esconde uma importância econômica e histórica que chama a atenção.
A força da água que movimenta a cidade
Responsável por cerca de 40% do abastecimento de água mineral do Brasil, Lindóia tem sua identidade totalmente ligada ao recurso hídrico.
O próprio nome da cidade, de origem tupi-guarani, significa “rio que não transborda e água morna ao paladar”.
Além da produção, o turismo também gira em torno das águas. Cachoeiras, fontes naturais e espaços voltados ao bem-estar atraem visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza.
Curiosidades que atravessam gerações
A relevância da água de Lindóia ultrapassa fronteiras. Há registros de que a NASA adquiriu garrafas da fonte local durante a missão Apollo 11, em 1969. Apesar disso, não há confirmação sobre o uso efetivo no espaço.
Outro fato curioso envolve a cientista Marie Curie, que visitou a cidade em 1926 e reconheceu propriedades terapêuticas nas águas da região.
Mesmo com toda essa projeção, Lindóia mantém o clima de cidade pequena e acolhedora, mostrando que é possível unir simplicidade, relevância econômica e potencial turístico em um só lugar.
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