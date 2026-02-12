Secretário de Itumbiara que atirou nos filhos tinha planos de disputar vaga de deputado

Pré-candidatura havia sido anunciada publicamente pelo prefeito semanas antes do crime

Pedro Ribeiro - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, que matou os dois filhos e tirou a própria vida na madrugada desta quinta-feira (12), tinha planos de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Uma pré-candidatura foi anunciada publicamente no fim de janeiro pelo prefeito Dione Araújo, Sogro de Thales, durante entrevista concedida à rádio Módulo FM.

Na ocasião, o gestor afirmou que o município precisava de um representante direto no Legislativo estadual e convocou o então secretário como um nome preparado para a função.

À frente da Secretaria de Governo, Thales atuou na articulação da política de gestão municipal e foi apontada como aposta para representar Itumbiara e municípios do Sul Goiano.

O projeto eleitoral, no entanto, foi interrompido pela tragédia que chocou a cidade e ganhou repercussão em todo o estado.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes .

Assista ao trecho da entrevista:

