Secretário de Itumbiara que atirou nos filhos tinha planos de disputar vaga de deputado

Pré-candidatura havia sido anunciada publicamente pelo prefeito semanas antes do crime

Pedro Ribeiro
Secretário de Itumbiara que atirou nos filhos tinha planos de disputar vaga de deputado
(Foto: Reprodução)

O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, que matou os dois filhos e tirou a própria vida na madrugada desta quinta-feira (12), tinha planos de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Uma pré-candidatura foi anunciada publicamente no fim de janeiro pelo prefeito Dione Araújo, Sogro de Thales, durante entrevista concedida à rádio Módulo FM.

Na ocasião, o gestor afirmou que o município precisava de um representante direto no Legislativo estadual e convocou o então secretário como um nome preparado para a função.

À frente da Secretaria de Governo, Thales atuou na articulação da política de gestão municipal e foi apontada como aposta para representar Itumbiara e municípios do Sul Goiano.

O projeto eleitoral, no entanto, foi interrompido pela tragédia que chocou a cidade e ganhou repercussão em todo o estado.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes .

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Notícias

