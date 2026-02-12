Secretário de Itumbiara publicou vídeo com filhos horas antes de atirar contra ambos

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2026

Pai havia feito publicações nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Thales Naves Alves Machado, de 40 anos, Secretário de Governo de Itumbiara que atirou contra os dois filhos e tirou a própria vida, na madrugada desta quinta-feira (12), havia publicado um vídeo com as crianças horas antes do crime.

Ele veiculou um registro na noite de quarta-feira (11) que o mostra acompanhando os pequenos em uma aula de artes marciais com a frase “que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito”.

Nas redes sociais, ele tinha o costume de publicar ações da Prefeitura, onde atuava como Secretário de Governo. Thales era casado com a filha do prefeito Dione Araújo (UB).

Relembre

Ele foi encontrado em casa, após fazer uma publicação relatando que iria tirar a vida das duas crianças e a própria em seguida.

O homem estava deitado na cama, juntamente com os filhos, os dois com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Thales já estava morto, com uma pistola sob o corpo, e a residência estava com forte odor de gasolina, de modo que ele provavelmente pretendia incendiar o local.

Um dos filhos, identificado como Miguel Araújo Machado, foi levado ao Hospital Municipal, mas, devido à gravidade da lesão, não resistiu e teve o óbito confirmado pouco depois de dar entrada na unidade.

O outro filho, Benício Araújo Machado, recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido em estado gravíssimo para o Hospital Estadual São Marcos. Apesar dos cuidados, ele também não resistiu e faleceu.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

