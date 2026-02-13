Homem tem surpresa desagradável ao voltar para casa em Anápolis e acaba hospitalizado

Homem de 49 anos havia feito viagem a Goiânia e retornado ao local durante a madrugada

Samuel Leão - 13 de fevereiro de 2026

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

O que deveria ser um retorno tranquilo para casa, após alguns dias fora, terminou em uma surpresa com cenário de violência e hospitalização para um homem de 49 anos em Anápolis.

Ele havia viajado para Goiânia no último domingo por motivos pessoais, mas, ao retornar para o imóvel onde mora na madrugada desta sexta-feira (13), foi surpreendido por uma recepção brutal.

Ao chegar na residência alugada, a vítima teria sido atacada pelo proprietário do imóvel, que contou com o apoio de outros moradores da região para a agressão.

Segundo o homem, ele apenas teria solicitado a devolução do valor do aluguel pago, pois pretendia se mudar e deixar o local, momento em que a fúria dos agressores foi desencadeada.

Ele apontou também que foi atingido por diversos chutes na região das costelas e socos no rosto.

O homem deu entrada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) apresentando sangramentos intensos na boca e chegou a perder alguns dentes devido à violência dos golpes.

No hospital, a vítima afirmou não saber exatamente o motivo de tamanha agressividade, além da questão financeira envolvendo o aluguel.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

