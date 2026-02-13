Mistura caseira simples e eficiente para deixar o vidro do box brilhando e sem embaçar

Três ingredientes que quase todo mundo tem em casa podem transformar completamente o vidro do seu box — e o segredo está na forma de usar

Isabella Victória - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal A DICA DO DIA COM FLÁVIA FERRARI)

Manter o vidro do box transparente parece missão impossível depois de alguns dias de uso.

O vapor quente, a gordura natural do corpo e os resíduos de sabonete criam uma película esbranquiçada que tira o brilho do banheiro e dá aquele aspecto de sujeira constante — mesmo quando o ambiente está limpo.

Mas a solução pode estar mais próxima (e mais barata) do que você imagina.

Com apenas três ingredientes comuns da cozinha, é possível restaurar a transparência do vidro, eliminar manchas difíceis e ainda reduzir o embaçamento após o banho.

Por que o vidro do box fica opaco com o tempo?

Apesar da aparência lisa, o vidro temperado possui microestruturas quase imperceptíveis.

Durante o banho quente, essas pequenas áreas se dilatam com o vapor, facilitando a entrada de gordura corporal, resíduos de shampoo e partículas minerais presentes na água.

Quando a temperatura cai, esses resíduos se solidificam e criam uma camada resistente, que não sai apenas com água ou sabão comum.

É por isso que esfregar repetidamente muitas vezes não resolve — o problema não é força, é química.

A combinação caseira que devolve o brilho

A mistura ideal une ação desengordurante com poder de dissolução mineral.

Para isso, você vai precisar de:

Vinagre

Detergente neutro

Bicarbonato de sódio

O vinagre atua na quebra dos resíduos minerais e manchas esbranquiçadas. O detergente dissolve a gordura acumulada.

Já o bicarbonato potencializa a limpeza, ajudando a desprender a sujeira impregnada.

Misture os ingredientes até formar uma solução levemente espumante e aplique no vidro seco.

Deixe agir por alguns minutos antes de esfregar suavemente.

Como limpar sem riscar

A escolha da esponja faz toda a diferença. Use apenas o lado macio ou um pano de microfibra.

Fazer movimentos circulares e constantes são mais eficientes do que aplicar força excessiva.

Alguns cuidados importantes:

Priorize as áreas inferiores, onde há maior acúmulo de gordura e respingos.

Não utilize palhas de aço ou materiais abrasivos.

Enxágue bem após a limpeza para remover qualquer resíduo da mistura.

O passo que quase ninguém faz (e que evita o embaçamento)

Depois de enxaguar, vem o segredo para manter o vidro impecável por mais tempo: a secagem imediata.

Quando a água evapora sozinha, deixa para trás minerais que formam manchas e facilitam novo acúmulo de sujeira.

Utilizar um rodo pequeno ou pano seco de microfibra impede essa formação.

Além disso, a secagem ajuda a reduzir o embaçamento nos banhos seguintes, pois a superfície fica mais lisa e livre de resíduos que retêm vapor.

Resultado: transparência duradoura e menos esforço

Ao combinar limpeza química inteligente com técnica adequada e secagem correta, o vidro do box recupera o brilho original.

A luz volta a refletir com intensidade, o banheiro ganha aparência de novo e o intervalo entre limpezas pesadas aumenta consideravelmente.

Uma solução simples, econômica e eficiente — sem precisar recorrer a produtos caros ou fórmulas industriais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!