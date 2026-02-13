O jeito certo de pedir carne no açougue e economizar no fim do mês, segundo açougueiros

Saber como escolher o corte, pedir a espessura ideal e aproveitar opções menos valorizadas pode garantir economia sem abrir mão da qualidade

Gabriel Yuri Souto - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Comprar carne de qualidade e ainda economizar não depende de sorte. Na verdade, tudo começa com informação.

No balcão do açougue, a forma como você faz o pedido influencia diretamente no preço, no rendimento e no resultado final da receita.

Além disso, escolher o corte certo evita desperdícios e melhora o preparo. Por isso, reunimos orientações práticas para ajudar você a economizar no fim do mês sem abrir mão do sabor.

1. Para churrasco, escolha cortes com gordura equilibrada

Se a intenção é economizar no churrasco, priorize cortes com gordura bem distribuída. A fraldinha, por exemplo, costuma ter bom custo-benefício.

No entanto, o ideal é pedir a peça inteira. Solicite apenas a retirada da parte mais rígida da gordura e mantenha o restante. Dessa forma, a carne preserva suculência e sabor durante o preparo na grelha.

2. Aposte em cortes menos valorizados

Alguns cortes são menos procurados, mas entregam ótimo resultado. A bananinha, também chamada de intercostal, é um exemplo. Ela fica próxima ao contrafilé e à alcatra, tem sabor intenso e preço mais acessível.

Além disso, opções como miolo de acém com osso e costela do traseiro costumam custar menos. Para garantir melhor preparo, evite a parte mais óssea e prefira cozimento lento em temperatura baixa.

3. Atenção à espessura da carne

Carnes muito finas ressecam com facilidade. Por isso, peça cortes mais altos, entre dois e três dedos de espessura.

Também vale manter a gordura natural da peça. Retire apenas nervos externos e excesso de sebo. Assim, você preserva textura e suculência.

4. Para frigideira, prefira cortes macios

No dia a dia, o miolo de alcatra é uma escolha segura. Peça a peça limpa, sem membranas, e cortada em bifes.

O contrafilé do traseiro também funciona bem em preparos rápidos. Já a paleta limpa pode render bons bifes quando o açougueiro realiza o corte corretamente.

Em todos os casos, evite fatias muito finas. Além disso, mantenha um pouco de gordura para preservar o sabor.

5. Para forno ou panela, escolha carnes de cozimento lento

Alguns cortes ficam melhores quando cozinham por mais tempo. A costela do traseiro é versátil e funciona bem no forno ou na panela.

O peito bovino com osso também exige preparo prolongado, mas recompensa no sabor. Da mesma forma, cortes como paleta, coxão duro e acém oferecem bom custo-benefício quando preparados lentamente.

6. Observe a carne antes de comprar

Antes de fechar a compra, avalie alguns sinais simples. A cor deve ser vermelho-vivo, sem manchas escuras ou arroxeadas.

A gordura precisa ser clara, branca ou levemente amarelada. Além disso, o toque deve ser firme e seco. Evite carne pegajosa ou com fibras muito longas e abertas.

Economia começa no balcão

Em resumo, saber pedir carne no açougue faz diferença no orçamento. Pequenos ajustes no corte, na espessura e na escolha da peça ajudam a economizar e ainda garantem melhor rendimento nas receitas.

Com informação e diálogo com o açougueiro, é possível levar qualidade para casa sem pesar no bolso.

