Unidade da Bluefit em Anápolis é interditada pelo Conselho Regional de Educação Física

Clientes foram orientados a utilizar outra estrutura da rede durante o período

Pedro Ribeiro - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A unidade da Bluefit do Jundiaí, em Anápolis, está interditada após uma fiscalização identificar a ausência de registro obrigatório junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF).

De acordo com informações divulgadas pela própria rede nas redes sociais, os alunos matriculados nessa unidade poderão continuar os treinos provisoriamente na unidade da Avenida Universitária, enquanto a situação é regularizada.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa da Bluefit, que informou, que a empresa já está atendendo às exigências necessárias para retomar as atividades.

Até o momento, não há previsão oficial para a reabertura da unidade do Jundiaí.

Em tempo

Essa não é a primeira que uma unidade da rede Bluefit em Goiás é interditada.

Conforme já noticiado anteriormente pelo Portal 6, unidades de Goiânia e Senador Canedo também foram fechadas provisoriamente após fiscalização do CREF.

O vice-presidente do CREF, Luiz Gustavo, explicou que a situação envolve apenas uma pendência administrativa.

De acordo com ele, a interdição cautelar é um procedimento padrão e pode ser revertida assim que a documentação for regularizada.

Casos semelhantes, segundo o conselho, ocorrem semanalmente em Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!