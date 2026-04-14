Morar com qualidade de vida: cidade brasileira fundada em 1943 se destaca por avenidas largas e áreas verdes

Planejada nos anos 1940, a cidade surpreende com ruas arborizadas, avenidas amplas e um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil

Gabriel Dias - 14 de abril de 2026

Maringá (PR) chama atenção por oferecer qualidade de vida (Foto: Reprodução/Guilhemro)

Imagine viver em uma cidade fundada em 1943, onde o planejamento urbano funciona até hoje e a natureza faz parte da rotina.

Assim é Maringá, no norte do Paraná, um dos municípios mais bem avaliados do Brasil quando o assunto é qualidade de vida.

Um projeto urbano que atravessou décadas

Criada ainda na década de 1940, a cidade nasceu de um projeto ousado, desenvolvido antes mesmo de o urbanista conhecer o local pessoalmente. O resultado atravessou décadas e transformou Maringá em uma referência nacional.

O traçado urbano foi idealizado pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira, contratado em 1943. Inspirado no conceito de cidade-jardim, ele projetou avenidas largas, áreas verdes e uma organização pensada para facilitar o deslocamento.

Fundada oficialmente em 1947, a cidade preserva até hoje essas características, com vias que acompanham o relevo natural e são cercadas por árvores, formando os famosos “túneis verdes”.

Atualmente, cerca de 98,6% das ruas são arborizadas, e o saneamento é considerado de excelência. Esses fatores contribuem diretamente para o alto padrão de bem-estar da população.

A rotina dos moradores é marcada pelo contato constante com a natureza, já que há aproximadamente 400 mil árvores espalhadas por espaços públicos.

Qualidade de vida e atrações que encantam moradores

Outro diferencial está na organização dos bairros, que seguem um modelo em zonas circulares ao redor do centro, facilitando o acesso a serviços e ao comércio.

Regiões como Zona 02 e Zona 07 são bastante valorizadas, especialmente por famílias, enquanto o Centro concentra atividades comerciais.

Entre os principais pontos turísticos está a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, que se destaca no horizonte com seus 124 metros de altura, sendo uma das mais altas da América Latina.

Além disso, a cidade oferece diversas opções de lazer, como o Parque do Ingá, o Parque do Japão, o Bosque das Grevíleas e o tradicional Mercado Municipal.

Com clima subtropical úmido, verões quentes e invernos amenos, Maringá favorece atividades ao ar livre durante grande parte do ano.

Esse conjunto de fatores faz com que o município se consolide como um exemplo raro de cidade planejada que manteve sua essência ao longo do tempo, atraindo cada vez mais brasileiros em busca de qualidade de vida.

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