Academias da Bluefit são interditadas em Goiás por falta de registro obrigatório

Medida já atingiu unidades em Goiânia e Senador Canedo após fiscalização

Pedro Ribeiro - 04 de fevereiro de 2026

Unidades da rede de academias Bluefit foram interditadas em Goiás após fiscalização constatar a ausência de registro obrigatório junto ao Conselho Regional de Educação Física (CREF).

A ação ocorreu durante vistorias de rotina realizadas nesta quarta-feira (04).

De acordo com apuração do Portal 6, em Goiânia, foram interditadas as unidades localizadas na República do Líbano e no Jardim Goiás.

Além disso, uma unidade da rede em Senador Canedo também teve as atividades suspensas.

O número total de academias fechadas no estado não foi divulgado.

O vice-presidente do CREF, Luiz Gustavo, explicou que a situação envolve apenas uma pendência administrativa.

“A empresa tinha registro válido, mas perdeu o prazo de renovação. Não houve outras infrações”, afirmou em entrevista ao Jornal Opção.

De acordo com ele, a interdição cautelar é um procedimento padrão e pode ser revertida assim que a documentação for regularizada.

Casos semelhantes, segundo o conselho, ocorrem semanalmente em Goiás.

Em nota, a Bluefit informou que já está adotando as providências necessárias para retomar as atividades.

