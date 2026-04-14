Estudante de direito é preso após espancar namorada em Goiânia
Imagens mostram agressões dentro de carro em um condomínio do Jardim Goiás
Um estudante de direito, de 21 anos, foi preso suspeito de espancar a namorada, de 19, na madrugada do último domingo (12), em Goiânia. O caso ocorreu em um condomínio no Jardim Goiás e foi registrado por câmeras de segurança.
As imagens mostram a jovem entrando no carro, momento em que é puxada para fora pelo suspeito. Em seguida, ela retorna ao veículo, mas passa a ser agredida com socos e chutes, principalmente na região do rosto.
Após as agressões, o homem deixa o local e ainda atinge o portão do prédio com o carro, causando danos à estrutura.
A ocorrência foi atendida por um delegado do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Senador Canedo, que, mesmo fora de serviço, estava no condomínio e encontrou a vítima abalada. A jovem relatou que a discussão começou após descobrir que o namorado havia mentido sobre onde estaria.
Com apoio da Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado na casa onde mora. Segundo a corporação, ele foi encontrado dormindo e apresentava sinais de embriaguez.
A vítima também afirmou que já havia sido agredida em outras ocasiões durante o relacionamento, mas nunca havia registrado ocorrência.
O estudante foi encaminhado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), onde foi autuado por lesão corporal, injúria e dano, no contexto de violência doméstica. Até a última atualização, não havia confirmação se ele permanecia preso.
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