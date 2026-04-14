Estudante de direito é preso após espancar namorada em Goiânia

Imagens mostram agressões dentro de carro em um condomínio do Jardim Goiás

Lara Duarte - 14 de abril de 2026

Suspeito foi preso por um delegado de folga, com apoio da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um estudante de direito, de 21 anos, foi preso suspeito de espancar a namorada, de 19, na madrugada do último domingo (12), em Goiânia. O caso ocorreu em um condomínio no Jardim Goiás e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram a jovem entrando no carro, momento em que é puxada para fora pelo suspeito. Em seguida, ela retorna ao veículo, mas passa a ser agredida com socos e chutes, principalmente na região do rosto.

Após as agressões, o homem deixa o local e ainda atinge o portão do prédio com o carro, causando danos à estrutura.

A ocorrência foi atendida por um delegado do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Senador Canedo, que, mesmo fora de serviço, estava no condomínio e encontrou a vítima abalada. A jovem relatou que a discussão começou após descobrir que o namorado havia mentido sobre onde estaria.

Com apoio da Polícia Militar (PM), o suspeito foi localizado na casa onde mora. Segundo a corporação, ele foi encontrado dormindo e apresentava sinais de embriaguez.

A vítima também afirmou que já havia sido agredida em outras ocasiões durante o relacionamento, mas nunca havia registrado ocorrência.

O estudante foi encaminhado à Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), onde foi autuado por lesão corporal, injúria e dano, no contexto de violência doméstica. Até a última atualização, não havia confirmação se ele permanecia preso.

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