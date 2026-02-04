Triunfo deixará administração da BR-153 em Goiás a partir de março
Mudança envolve mais de 500 quilômetros entre Goiás e Minas Gerais
A partir do mês de março, a concessionária Triunfo Concebra deixará de administrar cerca de 530 quilômetros da BR-153, no trecho que liga Hidrolândia, em Goiás, a Campo Florido, em Minas Gerais.
Em território goiano, a empresa é responsável atualmente pelos quilômetros 529 ao 703 da rodovia, até a ponte Ciro de Almeida, em Itumbiara.
O segmento, conhecido como Rota Sertaneja, passará a ser operado pela Way Concessões S.A., vencedora do leilão realizado em novembro de 2025.
- Polícia acaba com algazarra de estudantes de Medicina na Avenida Universitária, em Anápolis
- Travestis negam que extorquiram motorista de aplicativo em Anápolis e revelam que ele “queria algo a mais”
- Com reconhecimento facial e leitura de placas, câmeras da Prefeitura de Anápolis auxiliam na solução de quase 300 crimes
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a assinatura do contrato está prevista para o dia 27 de fevereiro e a nova concessionária deverá assumir a operação em até 30 dias após essa etapa.
O leilão da Rota Sertaneja envolveu trechos das rodovias BR-153 e BR-262, com deságio de 24,80% sobre a tarifa básica de pedágio.
O contrato prevê investimentos de R$ 10,4 bilhões ao longo de 30 anos, voltados à melhoria da infraestrutura e dos serviços prestados aos usuários.
Em nota, a Triunfo informou que continuará atuando normalmente até a conclusão da transição, mantendo serviços como socorro médico e mecânico, conservação da pista, pavimentação e obras emergenciais.
A concessionária também afirmou que não haverá desativação dos postos de pedágio, já que a troca de gestão ocorrerá de forma imediata.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reforçou que todo o processo será acompanhado de perto para garantir a continuidade dos serviços, sem prejuízo aos motoristas.
A mudança ocorre após pedido de devolução do trecho feito pela própria Triunfo, em razão de alterações no cenário econômico-financeiro desde o contrato original, firmado em 2013.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!