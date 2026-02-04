Triunfo deixará administração da BR-153 em Goiás a partir de março

Mudança envolve mais de 500 quilômetros entre Goiás e Minas Gerais

Pedro Ribeiro - 04 de fevereiro de 2026

Praça de pedágio da Triunfo Concebra na BR-060. (Foto: Divulgação)

A partir do mês de março, a concessionária Triunfo Concebra deixará de administrar cerca de 530 quilômetros da BR-153, no trecho que liga Hidrolândia, em Goiás, a Campo Florido, em Minas Gerais.

Em território goiano, a empresa é responsável atualmente pelos quilômetros 529 ao 703 da rodovia, até a ponte Ciro de Almeida, em Itumbiara.

O segmento, conhecido como Rota Sertaneja, passará a ser operado pela Way Concessões S.A., vencedora do leilão realizado em novembro de 2025.

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a assinatura do contrato está prevista para o dia 27 de fevereiro e a nova concessionária deverá assumir a operação em até 30 dias após essa etapa.

O leilão da Rota Sertaneja envolveu trechos das rodovias BR-153 e BR-262, com deságio de 24,80% sobre a tarifa básica de pedágio.

O contrato prevê investimentos de R$ 10,4 bilhões ao longo de 30 anos, voltados à melhoria da infraestrutura e dos serviços prestados aos usuários.

Em nota, a Triunfo informou que continuará atuando normalmente até a conclusão da transição, mantendo serviços como socorro médico e mecânico, conservação da pista, pavimentação e obras emergenciais.

A concessionária também afirmou que não haverá desativação dos postos de pedágio, já que a troca de gestão ocorrerá de forma imediata.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reforçou que todo o processo será acompanhado de perto para garantir a continuidade dos serviços, sem prejuízo aos motoristas.

A mudança ocorre após pedido de devolução do trecho feito pela própria Triunfo, em razão de alterações no cenário econômico-financeiro desde o contrato original, firmado em 2013.

