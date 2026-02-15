Chá de folha de amora: para que serve e por que é recomendado

Pouca gente conhece o poder escondido nessa folha, mas seus efeitos no organismo têm chamado a atenção de quem busca mais equilíbrio e qualidade de vida

Isabella Victória - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/tuasaude.com)

O chá de folha de amora tem conquistado cada vez mais espaço entre quem busca alternativas naturais para melhorar a saúde.

Rico em compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, ele é conhecido principalmente por auxiliar no controle da glicose no sangue e no alívio dos sintomas da menopausa.

Para que serve o chá de folha de amora?

A folha da amoreira (Morus nigra) contém substâncias bioativas que ajudam no equilíbrio do organismo.

Entre os principais benefícios atribuídos à bebida estão:

1. Controle da glicemia

Estudos indicam que a folha de amora pode contribuir para a redução da absorção de açúcares no intestino, ajudando no controle dos níveis de glicose no sangue.

Por isso, o chá é frequentemente citado como aliado de pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2 — sempre com acompanhamento médico.

2. Alívio dos sintomas da menopausa

O chá também é conhecido por ajudar a amenizar sintomas como ondas de calor, irritabilidade e insônia.

Isso ocorre devido à presença de compostos que atuam de forma semelhante aos fitoestrógenos, auxiliando no equilíbrio hormonal.

3. Ação antioxidante

Rico em flavonoides, o chá de folha de amora combate os radicais livres, ajudando na prevenção do envelhecimento precoce e fortalecendo o sistema imunológico.

4. Auxílio na digestão

A bebida pode contribuir para o funcionamento do intestino e melhorar processos digestivos, sendo uma opção natural para quem sofre com desconfortos gastrointestinais leves.

Por que o chá é recomendado?

O principal motivo da recomendação está no seu perfil nutricional.

A folha de amora contém vitamina C, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro e magnésio — nutrientes importantes para o equilíbrio do organismo.

Além disso, trata-se de uma alternativa acessível, fácil de preparar e com baixo custo, o que também favorece sua popularidade.

Como preparar o chá de folha de amora?

O preparo é simples:

Ferva 1 litro de água;

Desligue o fogo e adicione 1 colher (sopa) de folhas secas de amora;

Deixe em infusão por cerca de 10 minutos;

Coe e consuma morno ou frio.

A recomendação geral é ingerir até duas xícaras por dia, mas o ideal é buscar orientação de um profissional de saúde, especialmente em casos de doenças crônicas ou uso de medicamentos.

Existe contraindicação?

Apesar de ser natural, o chá de folha de amora não deve ser consumido em excesso.

Gestantes, lactantes e pessoas que utilizam medicamentos para controle da glicose devem ter acompanhamento médico antes de incluir a bebida na rotina.

Como qualquer planta medicinal, o uso consciente é essencial para garantir os benefícios sem riscos à saúde.

O chá de folha de amora pode ser um aliado no cuidado diário, mas não substitui tratamentos médicos.

A orientação profissional continua sendo fundamental para qualquer mudança na alimentação ou no uso de plantas medicinais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!