Furinho na parte de baixo do cadeado: para que serve e por que ele é tão importante

Pequeno e quase invisível, esse detalhe escondido no cadeado pode ser o responsável por evitar travamentos e prejuízos que muita gente descobre tarde demais

Isabella Victória - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Ndmais.com)

Quem nunca pegou um cadeado na mão, viu aquele furinho bem na parte de baixo e pensou: “Por que isso existe?”

O detalhe é tão pequeno que passa despercebido, mas tem funções importantes — e, em alguns casos, pode até aumentar a vida útil do cadeado.

A seguir, entenda para que serve o furinho na parte de baixo do cadeado, por que ele é tão importante e o que fazer para manter o mecanismo funcionando bem por muito mais tempo.

Para que serve o furinho na parte de baixo do cadeado?

O “furinho” (também chamado de orifício de drenagem ou orifício de manutenção) existe principalmente por dois motivos:

1. Drenar água e evitar ferrugem

Cadeados vivem expostos à chuva, umidade e até respingos constantes — especialmente em portões, correntes de bicicleta, armários externos, caixas de ferramentas e áreas de serviço.

Quando a água entra no corpo do cadeado, ela precisa de um caminho para sair.

O furinho serve como saída de drenagem, evitando que o interior fique úmido por longos períodos.

Isso reduz as chances de:

oxidação das peças internas

travamento do miolo

desgaste prematuro das molas

ferrugem e perda do “clique” suave ao girar a chave

Em resumo: sem esse furo, o cadeado tende a enferrujar e travar mais rápido.

2. Permitir manutenção e lubrificação do mecanismo

Além de drenar, o furo pode facilitar a entrada de produtos específicos para manutenção, como lubrificantes apropriados (ex.: spray lubrificante com ação anticorrosiva ou grafite em pó).

Com o tempo, poeira e pequenas partículas entram no miolo e dificultam o funcionamento.

O furinho ajuda no processo de “soltar” o mecanismo quando ele começa a ficar pesado, duro ou com ruídos.

Por que o furinho do cadeado é tão importante?

Porque ele é um dos detalhes que mais influenciam a durabilidade do cadeado — principalmente em locais com:

chuva e maresia

umidade constante

poeira e barro

variações fortes de temperatura

Em ambientes assim, cadeados sem boa drenagem podem “morrer” cedo: a chave até entra, mas não gira; ou gira e não destrava; ou o arco fica preso.

Outro ponto: um cadeado travado vira dor de cabeça.

No entanto, em vez de resolver com manutenção simples, muita gente acaba tendo que cortar a corrente ou chamar ajuda.

Como cuidar do cadeado para ele não travar?

Se o seu cadeado fica na rua ou em locais úmidos, alguns cuidados simples fazem diferença:

Evite encharcar: quando possível, instale em local protegido de chuva direta.

quando possível, instale em local protegido de chuva direta. Seque quando molhar: sacudir e deixar em área ventilada ajuda.

sacudir e deixar em área ventilada ajuda. Lubrifique de tempos em tempos: especialmente se ele começou a “arranhar” ao girar a chave.

especialmente se ele começou a “arranhar” ao girar a chave. Não use óleo de cozinha: pode grudar poeira e piorar o problema.

Além disso, sempre limpe o excesso de poeira antes de aplicar qualquer lubrificante.

Quando o furinho está entupido, o que acontece?

Se o orifício de drenagem fica bloqueado (por barro, poeira ou tinta), o cadeado pode reter umidade, criando um ambiente perfeito para ferrugem interna.

O resultado costuma ser:

chave emperrando

arco duro para abrir/fechar

travamento completo do miolo

Nesses casos, uma limpeza e lubrificação correta podem salvar o cadeado — desde que a corrosão ainda não tenha avançado demais.

Um detalhe pequeno que faz muita diferença

O furinho na parte de baixo do cadeado é um componente discreto, mas essencial: ele ajuda a reduzir corrosão e facilitar a manutenção, aumentando a vida útil do equipamento.

Da próxima vez que olhar um cadeado, vale lembrar:

Aquele “detalhe bobo” pode ser justamente o que impede que você fique preso do lado de fora — ou com um portão travado no pior momento.

