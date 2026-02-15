Nem shampoo roxo, nem tintura: o melhor produto para os fios grisalhos que fortalece e não deixa amarelado

Cada vez mais assumidos, os fios grisalhos exigem cuidados específicos — e existe um produto que vem conquistando especialistas por tratar, proteger e manter a cor bonita sem ressecar

Isabella Victória -
Nem shampoo roxo, nem tintura: o melhor produto para os fios grisalhos que fortalece e não deixa amarelado
(Foto: Reprodução/Pexels)

Assumir os fios grisalhos deixou de ser tabu e virou tendência. Cada vez mais homens e mulheres optam por manter o cabelo natural, valorizando a cor prateada ou branca.

Mas com essa escolha surge uma dúvida comum: como evitar o amarelado sem agredir os fios?

Embora o shampoo roxo seja amplamente utilizado para neutralizar tons amarelados e a tintura ainda seja opção para muitos.

No entanto, especialistas apontam que o melhor produto para fios grisalhos pode ser o matizador hidratante com tratamento reconstrutor — que vai além da simples correção de cor.

Por que o cabelo grisalho fica amarelado?

Com o passar dos anos, os fios perdem melanina, proteína responsável pela pigmentação natural.

Sem essa proteção, o cabelo branco ou grisalho fica mais vulnerável a:

  • poluição
  • exposição solar
  • cloro de piscina
  • resíduos de produtos
  • calor excessivo (secador e chapinha)

Tudo isso contribui para o aspecto amarelado e opaco.

Qual é a melhor alternativa?

O shampoo roxo ajuda na neutralização temporária do amarelado, mas pode ressecar se usado em excesso.

Já a tintura exige manutenção frequente e pode enfraquecer a estrutura capilar.

A alternativa que vem ganhando destaque é o matizador hidratante com ativos fortalecedores, geralmente em formato de máscara ou tratamento tonalizante suave.

Esse tipo de produto:

  • neutraliza tons amarelados de forma equilibrada
  • hidrata profundamente
  • fortalece a fibra capilar
  • devolve brilho e maciez
  • não agride como processos químicos tradicionais

Além de corrigir a cor, ele trata o fio, algo essencial para cabelos grisalhos, que tendem a ser mais finos, secos e porosos.

Como manter os fios grisalhos bonitos por mais tempo?

Além do uso do produto adequado, alguns cuidados fazem diferença:

  • Evitar exposição excessiva ao sol sem proteção capilar
  • Usar protetor térmico antes do secador
  • Manter cronograma de hidratação
  • Reduzir o uso excessivo de químicas

O segredo não está apenas em neutralizar o amarelo, mas em manter o fio saudável.

Contudo, assumir os fios grisalhos é uma escolha estética e de autoestima.

No entanto, para que o cabelo prateado continue bonito e sem manchas amareladas, é fundamental investir em tratamento, não apenas em correção de cor.

O matizador hidratante com ação fortalecedora surge como uma alternativa equilibrada para quem deseja proteger os fios e evitar o efeito amarelado sem recorrer constantemente à tintura ou a produtos muito agressivos.

Isabella Victória

Estudante de Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO no Portal 6. Atua na produção de conteúdo otimizado para a web, com interesse em curiosidades, comportamento, tendências digitais e temas do cotidiano, sempre com uma abordagem leve, clara e informativa.

