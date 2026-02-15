Nutriente encontrado em peixes mostra potencial para reduzir significativamente a agressividade de humanos, aponta estudo

Análise com quase 4 mil pessoas indica queda de até 28% em comportamentos agressivos após consumo da substância

Gabriel Dias - 15 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Peixes são fonte de diversos nutrientes necessários para o ser humano. Recentemente, uma pesquisa iniciada em 2024 por pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, destacou um potencial antes desconhecido de um nutriente dos peixes: o de diminuir a agressividade.

O composto em questão é o ômega 3, antes muito conhecido pelos seus benefícios cardiovasculares e agora também por ajudar a reduzir significativamente a agressividade humana.

Conforme a pesquisa americana, o nutriente, comum em peixes de água fria, foi associado a uma redução de até 28% em comportamentos agressivos.

Para realizar os testes, a equipe de pesquisa reuniu a bagagem experimental de 29 ensaios clínicos, somada a dados de mais de 3,9 mil participantes.

A conclusão foi: o ômega 3 pode influenciar o comportamento e a maneira como as pessoas se comportam em conflitos.

Os testes foram realizados entre 1996 e 2024, com variação de público, de crianças e adolescentes a idosos.

O efeito apareceu tanto na agressividade “proativa” (quando há intenção) quanto na “reativa” (realizada por impulso).

Apesar de os dados chamarem atenção, os cientistas ainda não conseguiram cravar exatamente qual é a causa dessa relação, e a pesquisa continua em desenvolvimento.

Para quem se interessa em aumentar a ingestão de ômega 3, é importante lembrar que nem todo peixe é uma grande fonte do nutriente. Ele aparece mais frequentemente em espécies de água gelada, como sardinha, salmão e atum.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

