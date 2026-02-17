A maior fábrica de Coca-Cola do mundo está localizada no Brasil, funciona 24h por dia e produz 2 bilhões de litros por ano
Unidade se destaca pela operação contínua, alta automação industrial e papel estratégico no abastecimento de bebidas no Sudeste brasileiro
A maior fábrica de Coca-Cola do mundo está localizada no Brasil, funciona 24h por dia e produz 2 bilhões de litros por ano. A unidade fica em Jundiaí, um dos principais polos industriais do país.
A estrutura tem papel central no abastecimento de bebidas em São Paulo e em parte de Minas Gerais.
Com cerca de 180 mil metros quadrados, a planta industrial da Coca-Cola emprega mais de mil trabalhadores. Além disso, a operação ocorre de forma contínua para manter a produção em larga escala.
Dessa maneira, a fábrica consegue atender milhões de consumidores diariamente.
Estrutura robusta para alto volume
Para sustentar a produção elevada, a unidade conta com um armazém vertical automatizado. A estrutura possui aproximadamente 23 metros de altura, 100 metros de largura e 75 metros de profundidade.
Ela armazena o equivalente a quatro dias de produção. Assim, a logística se torna mais ágil e eficiente.
A localização estratégica de Jundiaí também fortalece a operação. A cidade está próxima de importantes rodovias e centros consumidores. Por isso, a distribuição ocorre com mais rapidez e menor custo logístico.
Tecnologia e automação de ponta
Outro diferencial é o alto nível de automação industrial. As linhas de envase operam em alta velocidade e com controle rigoroso. Ao mesmo tempo, sistemas monitoram a qualidade em tempo real.
Isso garante padronização e reduz falhas no processo.
Além disso, o monitoramento logístico integrado acompanha todas as etapas da produção. Dessa forma, a fábrica reduz desperdícios e mantém a eficiência operacional.
O modelo permite operação contínua ao longo de todo o dia.
Sustentabilidade integrada à produção
A planta também segue diretrizes globais de sustentabilidade. Entre as ações estão o uso racional da água e o reaproveitamento de resíduos. Além disso, há iniciativas voltadas à redução da emissão de carbono.
Consequentemente, o modelo industrial busca equilibrar produtividade e responsabilidade ambiental. A combinação entre escala, tecnologia e logística eficiente reforça a importância da unidade.
Assim, a maior fábrica de Coca-Cola do mundo no Brasil se consolida como referência global e estratégica para a economia regional.
