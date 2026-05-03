Não é Estados Unidos, nem Canadá: o país onde brasileiros conseguem viver bem gastando menos e com segurança (Portugal)
Esse país atrai brasileiros que buscam segurança, qualidade de vida e custo menor que o de destinos tradicionais
Quando o assunto é morar fora com mais segurança e qualidade de vida, um país europeu tem chamado a atenção de brasileiros que buscam uma rotina mais tranquila, sem enfrentar custos tão altos quanto os de outros destinos tradicionais.
O destino aparece entre as opções mais procuradas por quem deseja viver bem fora do Brasil, principalmente pela combinação de idioma próximo, segurança, acesso a serviços públicos e custo de vida mais competitivo em relação a países como Estados Unidos e Canadá.
Custo de vida pode ser mais acessível em Portugal
Embora Portugal não seja considerado barato quando comparado ao Brasil, o país ainda costuma oferecer um custo de vida menor do que o de grandes centros da América do Norte e de parte da Europa Ocidental.
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Segundo estimativas do Numbeo, o custo de vida em Portugal é, em média, 28,6% menor do que nos Estados Unidos, sem contar aluguel. Já levantamentos especializados apontam que os gastos variam bastante conforme a cidade e o estilo de vida.
Segurança é um dos grandes atrativos
Outro ponto que pesa na escolha é a segurança. Portugal aparece entre os países mais pacíficos do mundo no Global Peace Index 2025, ocupando a 7ª posição no ranking internacional.
Esse fator ajuda a explicar por que tantas famílias brasileiras consideram o país uma alternativa para recomeçar a vida com mais tranquilidade.
Idioma e adaptação facilitam a mudança
Além da segurança, o idioma é uma vantagem importante. Mesmo com diferenças de sotaque e vocabulário, o português facilita tarefas do dia a dia, o acesso a serviços e a integração inicial.
A presença de uma grande comunidade brasileira também torna o processo de adaptação menos solitário, especialmente nos primeiros meses.
Portugal exige planejamento financeiro
Apesar dos atrativos, viver em Portugal exige planejamento. Aluguel, documentação, saúde, transporte e alimentação precisam entrar na conta antes da mudança.
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