Não é Estados Unidos, nem Canadá: o país onde brasileiros conseguem viver bem gastando menos e com segurança (Portugal)

Esse país atrai brasileiros que buscam segurança, qualidade de vida e custo menor que o de destinos tradicionais

Gabriel Dias - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto é morar fora com mais segurança e qualidade de vida, um país europeu tem chamado a atenção de brasileiros que buscam uma rotina mais tranquila, sem enfrentar custos tão altos quanto os de outros destinos tradicionais.

O destino aparece entre as opções mais procuradas por quem deseja viver bem fora do Brasil, principalmente pela combinação de idioma próximo, segurança, acesso a serviços públicos e custo de vida mais competitivo em relação a países como Estados Unidos e Canadá.

Custo de vida pode ser mais acessível em Portugal

Embora Portugal não seja considerado barato quando comparado ao Brasil, o país ainda costuma oferecer um custo de vida menor do que o de grandes centros da América do Norte e de parte da Europa Ocidental.

Segundo estimativas do Numbeo, o custo de vida em Portugal é, em média, 28,6% menor do que nos Estados Unidos, sem contar aluguel. Já levantamentos especializados apontam que os gastos variam bastante conforme a cidade e o estilo de vida.

Segurança é um dos grandes atrativos

Outro ponto que pesa na escolha é a segurança. Portugal aparece entre os países mais pacíficos do mundo no Global Peace Index 2025, ocupando a 7ª posição no ranking internacional.

Esse fator ajuda a explicar por que tantas famílias brasileiras consideram o país uma alternativa para recomeçar a vida com mais tranquilidade.

Idioma e adaptação facilitam a mudança

Além da segurança, o idioma é uma vantagem importante. Mesmo com diferenças de sotaque e vocabulário, o português facilita tarefas do dia a dia, o acesso a serviços e a integração inicial.

A presença de uma grande comunidade brasileira também torna o processo de adaptação menos solitário, especialmente nos primeiros meses.

Portugal exige planejamento financeiro

Apesar dos atrativos, viver em Portugal exige planejamento. Aluguel, documentação, saúde, transporte e alimentação precisam entrar na conta antes da mudança.

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