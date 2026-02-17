Supermercado investe R$ 20 milhões e vai abrir nova unidade, gerando vagas de emprego em diversas áreas

Projeto em modelo atacarejo terá 4,5 mil m² de área construída e deve abrir mais de 100 oportunidades, movimentando comércio, serviços e fornecedores da região

Layne Brito - 17 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Marjan Blan/Unsplash)

Um novo empreendimento de grande porte promete movimentar a economia do interior mineiro nos próximos meses. Com investimento estimado em R$ 20 milhões, uma rede supermercadista confirmou a instalação de uma unidade moderna, estruturada para atender tanto consumidores finais quanto pequenos comerciantes.

O projeto prevê a construção de uma loja com 4,5 mil m² de área construída, dentro do conceito de atacarejo, formato que combina vendas no atacado e no varejo e vem ganhando espaço em cidades de médio porte por oferecer preços competitivos e maior variedade de produtos.

A nova unidade será da bandeira Bahamas Mix e será instalada em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.

A chegada do grupo à cidade marca um passo importante na expansão da rede na região e deve ampliar significativamente a oferta de produtos e serviços no comércio local.

A expectativa é que o empreendimento gere mais de 100 empregos diretos e indiretos, contemplando vagas em setores como operação de caixa, reposição, açougue, padaria, hortifrúti, estoque, logística, administração, limpeza e segurança.

Além das contratações diretas, o impacto econômico tende a se estender a fornecedores locais, empresas de transporte, serviços terceirizados e ao comércio do entorno, criando um efeito positivo em cadeia.

Com estrutura ampla e proposta de preços competitivos, a nova loja deve alterar a dinâmica do varejo em Tupaciguara.

A ampliação da concorrência pode favorecer o consumidor, enquanto o aumento do fluxo de pessoas tende a estimular novos investimentos e valorizar a região onde o supermercado será instalado.

A aposta no município reforça a tendência de expansão das grandes redes para cidades do interior, onde há espaço para crescimento e fortalecimento da economia regional.

