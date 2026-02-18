Inscrições abertas para cursos online gratuitos que podem aumentar suas chances de ganhar mais

Plataforma oferece formação sem custo, com acesso imediato e certificado válido em todo o país para estudantes e profissionais

Gabriel Dias - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ThisIsEngineering/Pexels)

Em uma realidade em que a qualificação pesa cada vez mais no currículo, uma oportunidade gratuita vem chamando a atenção de quem quer estudar. E melhor: de maneira totalmente gratuita.

A Faculdade FaSouza abriu inscrições para cursos online de 80 horas, com certificação reconhecida em todo o Brasil e acesso imediato aos conteúdos.

A iniciativa permite que alunos e profissionais ampliem a formação, cumpram horas complementares da graduação e deixem o currículo completo — tudo isso sem pagar mensalidade ou taxa de inscrição.

Os cursos são oferecidos na modalidade 100% digital e podem ser realizados pelo celular, tablet ou computador. Não há horários fixos: cada participante organiza sua rotina de estudos conforme sua disponibilidade.

Após concluir as aulas e ser aprovado na avaliação final, o estudante pode baixar o certificado diretamente na plataforma, sem empecilhos.

A carga horária de 80 horas é amplamente utilizada em processos educacionais e seletivos, podendo ser aproveitada para atividades complementares na graduação, comprovação de capacitação em concursos públicos (quando o edital permitir), provas de títulos, exigências internas de empresas e atualização profissional.

Esse formato torna os cursos especialmente atrativos para quem precisa cumprir requisitos formais em pouco tempo.

O processo de inscrição é simples e pode ser feito em poucos passos: o interessado escolhe o curso na área de interesse, realiza o cadastro gratuito, acessa o conteúdo online, estuda no próprio ritmo, faz a avaliação final e, após a aprovação, emite o certificado.

Além disso, não há limite de horário para estudo, o que facilita a participação de quem concilia trabalho, faculdade e outras atividades.

Áreas e cursos disponíveis

A plataforma reúne opções em diversos campos do conhecimento, como:

educação e inclusão;

saúde e psicopedagogia;

gestão, administração e recursos humanos;

tecnologia e marketing digital;

meio ambiente e segurança do trabalho;

turismo, comunicação e atendimento.

Entre os temas estão alfabetização, Libras, empreendedorismo, neuropsicologia, logística, marketing digital, saúde pública, tecnologia assistiva, entre outros.

Para muitos brasileiros, a iniciativa representa a chance de avançar na carreira, cumprir exigências acadêmicas e conquistar novas oportunidades sem precisar investir financeiramente.

