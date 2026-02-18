Inscrições abertas para cursos online gratuitos que podem aumentar suas chances de ganhar mais
Plataforma oferece formação sem custo, com acesso imediato e certificado válido em todo o país para estudantes e profissionais
Em uma realidade em que a qualificação pesa cada vez mais no currículo, uma oportunidade gratuita vem chamando a atenção de quem quer estudar. E melhor: de maneira totalmente gratuita.
A Faculdade FaSouza abriu inscrições para cursos online de 80 horas, com certificação reconhecida em todo o Brasil e acesso imediato aos conteúdos.
A iniciativa permite que alunos e profissionais ampliem a formação, cumpram horas complementares da graduação e deixem o currículo completo — tudo isso sem pagar mensalidade ou taxa de inscrição.
Os cursos são oferecidos na modalidade 100% digital e podem ser realizados pelo celular, tablet ou computador. Não há horários fixos: cada participante organiza sua rotina de estudos conforme sua disponibilidade.
Após concluir as aulas e ser aprovado na avaliação final, o estudante pode baixar o certificado diretamente na plataforma, sem empecilhos.
A carga horária de 80 horas é amplamente utilizada em processos educacionais e seletivos, podendo ser aproveitada para atividades complementares na graduação, comprovação de capacitação em concursos públicos (quando o edital permitir), provas de títulos, exigências internas de empresas e atualização profissional.
Esse formato torna os cursos especialmente atrativos para quem precisa cumprir requisitos formais em pouco tempo.
O processo de inscrição é simples e pode ser feito em poucos passos: o interessado escolhe o curso na área de interesse, realiza o cadastro gratuito, acessa o conteúdo online, estuda no próprio ritmo, faz a avaliação final e, após a aprovação, emite o certificado.
Além disso, não há limite de horário para estudo, o que facilita a participação de quem concilia trabalho, faculdade e outras atividades.
Áreas e cursos disponíveis
A plataforma reúne opções em diversos campos do conhecimento, como:
- educação e inclusão;
- saúde e psicopedagogia;
- gestão, administração e recursos humanos;
- tecnologia e marketing digital;
- meio ambiente e segurança do trabalho;
- turismo, comunicação e atendimento.
Entre os temas estão alfabetização, Libras, empreendedorismo, neuropsicologia, logística, marketing digital, saúde pública, tecnologia assistiva, entre outros.
Para muitos brasileiros, a iniciativa representa a chance de avançar na carreira, cumprir exigências acadêmicas e conquistar novas oportunidades sem precisar investir financeiramente.
