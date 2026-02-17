Últimos dias de inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Anápolis com mais de 20 vagas

Oportunidade voltada aos esportes se divide entre diferentes modalidades

Prefeitura busca contratar analistas de esporte e treinadores. Há 22 vagas.
Prefeitura busca contratar analistas de esporte e treinadores. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

São os últimos dias de inscrições para o processo seletivo em que a Prefeitura de Anápolis busca contratar analistas de esporte e treinadores.

O prazo segue até a próxima sexta-feira (20). Ao todo, são 22 vagas para atuar em diferentes modalidades esportivas, com reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Os profissionais selecionados devem atuar tanto na sede da Secretaria Municipal de Esporte, quanto nas atividades desenvolvidas no Projeto Transformar – voltado à comunidade em diferentes regiões de Anápolis.

Com jornada de 20h semanais, a remuneração mensal é de R$ 1.800. As oportunidades estão distribuídas entre 14 esportes diferentes.

Há chances para capoeira (01 vaga), basquete (01), jiu-jitsu (02, sendo 01 para PCD), futebol/futsal (06, sendo 01 para PCD), handebol (01), judô (02), karatê (02), taekwondo (01), ritmos (01), kickboxing (01), treinamento funcional (01), vôlei (01), musculação (01) e profissional de educação física (01).

Interessados devem entregar o formulário de inscrição, além de outros documentos, na Secretaria Municipal do Esporte, com sede no Ginásio Internacional Newton de Faria, na Avenida Senador José Lourenço Dias. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h.

O citado formulário está disponível no edital, que pode ser acessado no Diário Oficial do Município do dia 28 de janeiro. O documento também pode ser acessado clicando aqui.

A previsão é de que o resultado preliminar seja divulgado em 04 de março. O resultado final deve ser publicado no dia 13 do mesmo mês, com assinatura dos contratos entre os dias 16 e 20.

