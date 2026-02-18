Laboratório clandestino em Anápolis estava falsificando de remédios a leite em pó para bebês recém-nascidos

BPCães contou com apoio da Vigilância Sanitária de Anápolis e descobriu esquema de falsificação montado em casa da Vila Nossa Senhora D'Abadia

Danilo Boaventura - 18 de fevereiro de 2026

Laboratório Clandestino era mantido na Vila Nossa Senhora D’Abadia. (Foto: Divulgação)

O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) desmantelou um laboratório clandestino que funcionava em uma residência na Vila Nossa Senhora D’Abadia, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (18 de fevereiro). A operação, que contou com o apoio da Vigilância Sanitária municipal, descobriu um esquema sofisticado de falsificação de datas de validade em produtos alimentícios, medicamentos e itens de higiene pessoal.

A coluna Rápidas do Portal 6 apurou que denúncias anônimas alertaram a Polícia Militar sobre a possível existência de um local utilizado para adulterar cervejas, refrigerantes, leite em pó, fórmulas infantis, protetores solares e repelentes.

As equipes de inteligência do BPCães iniciaram vigilância na residência e constataram intensa movimentação de entrada e saída de mercadorias, o que levantou fundadas suspeitas de atividade ilícita.

Durante a abordagem, os policiais franquearam a entrada do imóvel e encontraram o responsável pela operação, um homem de 24 anos que alegava realizar apenas reembalagem de produtos.

Os agentes descobriram uma impressora industrial, conhecida como datadora ou codificadora, utilizada especificamente para imprimir novas datas de validade nas embalagens.

O local abrigava grande quantidade de mercadorias com datas adulteradas, incluindo fórmulas infantis vencidas que estavam sendo remarcadas e reintroduzidas no mercado consumidor. Além da máquina impressora, os policiais apreenderam diversos materiais relacionados ao procedimento de adulteração, evidenciando uma operação estruturada que colocava em risco a saúde de consumidores, especialmente bebês recém-nascidos.

Ao ser confrontado com as evidências, o suspeito apresentou contradições em suas explicações e resistiu à prisão, proferindo ameaças verbais aos policiais e tentando intimidar a equipe. Os agentes utilizaram força moderada e algemas para contê-lo, garantindo a segurança da operação. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Anápolis sem sofrer lesões aparentes.

A Polícia Militar acionou a Vigilância Sanitária de Anápolis para proceder às medidas técnicas e administrativas cabíveis em relação aos produtos apreendidos, garantindo que nenhum item falsificado chegasse mais ao mercado.

Ele deve ser autuado pela Polícia Civil por diversos crimes, dentre eles o de corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício ou medicinal, depósito e venda de mercadoria imprópria para consumo.

