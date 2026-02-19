Entenda caso de policial federal que apontou arma e ameaçou amigos no DF: “são um casal?”

Uma das vítimas foi ordenada a se virar e colocar as mãos na cabeça, enquanto era alvo de ameaças e xingamentos

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2026

Policial federal foi flagrado por câmeras de segurança apontando arma e ameaçando as vítimas. (Foto: Reprodução)

O agente da Polícia Federal (PF) Diego de Abreu Souza Borges se tornou o centro de uma polêmica de repercussão nacional após ser flagrado por câmeras de segurança de um espetinho em Samambaia (DF), ameaçando e humilhando dois homens, sob mira de uma arma, por achar que eram um casal.

Segundo informações divulgadas pela coluna Na Mira, do Metrópoles, o agente administrativo estaria consumindo bebida alcoólica quando passou a importunar as vítimas.

De acordo com um dos homens ameaçado, a tentativa inicial foi de encerrar a conversa de forma descontraída.

Ele relatou que, ao ser questionado insistentemente, respondeu em tom de brincadeira que ele e o amigo eram, na verdade, pai e filho, tudo para evitar um conflito.

Ainda assim, o servidor teria continuado com provocações e feito comentários de cunho ofensivo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o policial, que estava sentado na mesa ao lado, se levanta, saca uma pistola e aponta para a vítima, ordenando que se virasse de costas e colocasse a mão na cabeça.

“Eu gritei para chamarem a polícia, e ele respondia: ‘Pode chamar, pois eu sou a polícia!’. Ele gritava, apontava a arma e falava palavrões. Eu poderia estar morto por nada. Não houve briga nem discussão. Eu nunca tinha visto esse cidadão antes”, afirmou a vítima ao Metrópoles.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e realizou a abordagem. O agente estava com uma pistola calibre 9 mm e 13 munições intactas.

Ele foi conduzido à 26ª Delegacia de Polícia, onde alegou que apenas exibiu a arma, sem apontá-la diretamente para a vítima.

O servidor foi autuado em flagrante por injúria racial. A arma foi apreendida, e as vítimas formalizaram representação por injúria e ameaça.

Após audiência de custódia realizada no último domingo (15), o investigado foi liberado, mas a Justiça determinou a suspensão da posse de arma enquanto o caso segue em apuração.

