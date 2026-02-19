INSS devolve dinheiro para aposentados e prazo para sacar é até 20 de março

Governo prorrogou ressarcimento do INSS após instabilidades no Meu INSS e milhões ainda podem solicitar devolução

Gabriel Yuri Souto - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

O INSS devolve dinheiro para aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos nos benefícios, e o prazo para solicitar o ressarcimento segue até 20 de março.

O governo federal prorrogou a data após identificar instabilidades no sistema Meu INSS, que dificultaram o envio dos pedidos por parte dos segurados.

Segundo o instituto, a prorrogação do ressarcimento do INSS garante o acesso de beneficiários que tentaram registrar a solicitação, mas enfrentaram falhas na plataforma digital.

O prazo anterior terminaria em 14 de fevereiro, porém o órgão decidiu ampliar o período para proteger o direito dos afetados pela fraude.

Instabilidade no Meu INSS motivou ampliação do prazo

O sistema apresentou oscilações desde o início da semana, o que comprometeu o atendimento online. Por esse motivo, o INSS mantém contato diário com a Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da Previdência Social, e cobra providências técnicas para normalizar os serviços.

Além disso, a Dataprev informou que realizará manutenção programada nos sistemas, o que pode causar períodos de indisponibilidade.

Dessa forma, o governo ampliou o prazo para evitar prejuízos aos aposentados e pensionistas que ainda não conseguiram contestar os descontos indevidos.

Bilhões já retornaram aos beneficiários

O balanço mais recente do INSS mostra que cerca de 4,2 milhões de beneficiários já receberam o ressarcimento. Ao todo, o instituto devolveu aproximadamente R$ 2,8 bilhões aos segurados prejudicados pelos descontos irregulares.

Mesmo assim, o governo estima que cerca de 850 mil aposentados e pensionistas ainda podem solicitar o ressarcimento do INSS.

Além disso, o sistema já registrou mais de 6,2 milhões de contestações relacionadas a cobranças consideradas indevidas.

Descontos indevidos vieram à tona após operação federal

A Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), revelou o esquema de descontos indevidos.

As investigações identificaram suspeitas de fraudes em Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o INSS e entidades associativas.

As apurações também levaram ao afastamento de integrantes da cúpula do instituto durante o andamento do caso. Nesse cenário, o governo ampliou o prazo para facilitar a devolução dos valores sem exigir ação judicial dos beneficiários.

Como solicitar o ressarcimento do INSS

Os aposentados e pensionistas podem solicitar o ressarcimento do INSS pelos canais oficiais. Primeiro, o segurado pode acessar o aplicativo ou site Meu INSS, fazer login com a conta Gov.br e registrar a contestação dos descontos indevidos.

O beneficiário também pode ligar para o telefone 135, que oferece atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h. Durante a ligação, o atendente solicita CPF, dados do benefício e informações de confirmação de identidade para registrar o pedido.

Além disso, o segurado pode procurar uma agência dos Correios que ofereça o serviço. Nesse atendimento, o cidadão apresenta documento com foto, informa o número do benefício e formaliza a solicitação com auxílio do atendente.

Orientação é usar apenas canais oficiais

O INSS orienta os segurados a utilizarem apenas os canais oficiais para solicitar o ressarcimento e acompanhar o andamento do pedido. Assim, o beneficiário protege seus dados pessoais, evita golpes e garante mais segurança durante todo o processo de devolução dos valores.

