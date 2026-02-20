Advogada explica: mulheres com essas doenças poderão se aposentar aos 55 anos com até R$ 5 mil
Aposentadoria aos 55 anos para mulheres com doenças que causam limitações pode ser concedida pela regra da pessoa com deficiência (PCD), mediante análise individual do INSS
Mulheres que convivem com doenças crônicas e limitações funcionais podem ter direito à aposentadoria aos 55 anos pela regra da pessoa com deficiência (PCD). A orientação foi destacada pela advogada previdenciarista Graciliane Pimentel, que divulgou informações sobre o tema em vídeo nas redes sociais.
Segundo a especialista, condições como fibromialgia, hérnia de disco, desgaste no joelho, lúpus e outras enfermidades que geram limitações no dia a dia podem ser reconhecidas como deficiência para fins previdenciários. No entanto, o direito não é automático. Cada caso exige avaliação médica e análise técnica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Além disso, a regra prevê um requisito específico: é necessário comprovar pelo menos 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Ou seja, a segurada deve demonstrar que trabalhou enquanto enfrentava limitações decorrentes da doença, com impacto real na sua capacidade laboral.
Outro ponto que chama atenção é o valor do benefício. De acordo com a advogada, a aposentadoria pode chegar a até R$ 5 mil, dependendo da média das contribuições feitas ao longo da vida. Em muitos casos, portanto, o valor se torna mais vantajoso do que outras modalidades de aposentadoria.
Ainda assim, especialistas reforçam que a análise é individual. O INSS avalia documentos médicos, histórico de trabalho e o grau da deficiência antes de conceder o benefício. Por isso, mulheres que trabalham há anos mesmo com dor ou limitações devem verificar a situação previdenciária e reunir laudos atualizados.
Para quem se enquadra nos critérios, a aposentadoria aos 55 anos pode representar um alívio financeiro e maior segurança após anos de trabalho em condições adversas.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!