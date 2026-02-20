Advogada explica: mulheres com essas doenças poderão se aposentar aos 55 anos com até R$ 5 mil

Aposentadoria aos 55 anos para mulheres com doenças que causam limitações pode ser concedida pela regra da pessoa com deficiência (PCD), mediante análise individual do INSS

Gabriel Yuri Souto - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Mulheres que convivem com doenças crônicas e limitações funcionais podem ter direito à aposentadoria aos 55 anos pela regra da pessoa com deficiência (PCD). A orientação foi destacada pela advogada previdenciarista Graciliane Pimentel, que divulgou informações sobre o tema em vídeo nas redes sociais.

Segundo a especialista, condições como fibromialgia, hérnia de disco, desgaste no joelho, lúpus e outras enfermidades que geram limitações no dia a dia podem ser reconhecidas como deficiência para fins previdenciários. No entanto, o direito não é automático. Cada caso exige avaliação médica e análise técnica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Além disso, a regra prevê um requisito específico: é necessário comprovar pelo menos 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Ou seja, a segurada deve demonstrar que trabalhou enquanto enfrentava limitações decorrentes da doença, com impacto real na sua capacidade laboral.

Outro ponto que chama atenção é o valor do benefício. De acordo com a advogada, a aposentadoria pode chegar a até R$ 5 mil, dependendo da média das contribuições feitas ao longo da vida. Em muitos casos, portanto, o valor se torna mais vantajoso do que outras modalidades de aposentadoria.

Ainda assim, especialistas reforçam que a análise é individual. O INSS avalia documentos médicos, histórico de trabalho e o grau da deficiência antes de conceder o benefício. Por isso, mulheres que trabalham há anos mesmo com dor ou limitações devem verificar a situação previdenciária e reunir laudos atualizados.

Para quem se enquadra nos critérios, a aposentadoria aos 55 anos pode representar um alívio financeiro e maior segurança após anos de trabalho em condições adversas.

