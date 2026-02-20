Com apenas 3 ingredientes, é possível fazer em casa um delicioso requeijão cremoso

Fácil, econômico e sem conservantes, o requeijão artesanal leva poucos ingredientes e fica pronto em poucos minutos

Layne Brito -
FAZER EM CASA UM DELICIOSO REQUEIJÃO
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Pilotando fogão/Instagram)

Se você acha que fazer requeijão em casa é complicado, essa receita vai provar o contrário. Com ingredientes simples e que provavelmente já estão na sua cozinha, é possível preparar um requeijão cremoso, saboroso e sem conservantes artificiais.

Além de ser uma alternativa mais econômica, a versão caseira permite ajustar o sal e a textura conforme o seu gosto.

Ideal para passar no pão quentinho, acompanhar torradas ou usar em receitas.

 Ingredientes

  • 1 litro de leite integral (saquinho ou caixinha)
  • 4 colheres de vinagre de álcool (pode substituir por limão)
  • 3 colheres de manteiga (pode substituir por creme de leite)
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Coloque o leite para ferver. Assim que começar a levantar fervura, desligue o fogo.
  2. Acrescente o vinagre e mexa delicadamente.
  3. O leite irá talhar, separando a massa do soro.
  4. Após esse processo, peneire para separar bem a massa do soro.
  5. Coloque a massa no liquidificador junto com a manteiga e o sal.
  6. Se desejar uma textura mais lisa, adicione um pouco do soro apenas para ajudar a bater.
  7. Bata até ficar bem cremoso.
  8. Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira.
  9. Depois de gelado, o requeijão ganha mais consistência e fica ainda mais saboroso.

Validade: até 10 dias, mantido sob refrigeração.

Essa receita é perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Simples, rápida e versátil, ela mostra que dá, sim, para fazer em casa um requeijão tão bom quanto o industrializado  ou até melhor.

 

