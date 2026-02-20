Com apenas 3 ingredientes, é possível fazer em casa um delicioso requeijão cremoso
Fácil, econômico e sem conservantes, o requeijão artesanal leva poucos ingredientes e fica pronto em poucos minutos
Se você acha que fazer requeijão em casa é complicado, essa receita vai provar o contrário. Com ingredientes simples e que provavelmente já estão na sua cozinha, é possível preparar um requeijão cremoso, saboroso e sem conservantes artificiais.
Além de ser uma alternativa mais econômica, a versão caseira permite ajustar o sal e a textura conforme o seu gosto.
Ideal para passar no pão quentinho, acompanhar torradas ou usar em receitas.
Ingredientes
- 1 litro de leite integral (saquinho ou caixinha)
- 4 colheres de vinagre de álcool (pode substituir por limão)
- 3 colheres de manteiga (pode substituir por creme de leite)
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Coloque o leite para ferver. Assim que começar a levantar fervura, desligue o fogo.
- Acrescente o vinagre e mexa delicadamente.
- O leite irá talhar, separando a massa do soro.
- Após esse processo, peneire para separar bem a massa do soro.
- Coloque a massa no liquidificador junto com a manteiga e o sal.
- Se desejar uma textura mais lisa, adicione um pouco do soro apenas para ajudar a bater.
- Bata até ficar bem cremoso.
- Transfira para um recipiente com tampa e leve à geladeira.
- Depois de gelado, o requeijão ganha mais consistência e fica ainda mais saboroso.
Validade: até 10 dias, mantido sob refrigeração.
Essa receita é perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Simples, rápida e versátil, ela mostra que dá, sim, para fazer em casa um requeijão tão bom quanto o industrializado ou até melhor.
