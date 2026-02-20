Jovem é baleado dentro de casa e encaminhado em estado grave para hospital em Goiânia

Vizinhos ouviram o barulho dos disparos e foram prestar assistência assim que os suspeitos foram embora

Davi Galvão - 20 de fevereiro de 2026

Ao menos três disparos atingiram jovem. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos foi baleado dentro de casa após ter o imóvel invadido na madrugada desta sexta-feira (20), no Setor Alto da Serra, em Goiatuba. A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para Goiânia.

De acordo com relato de uma vizinha, ela estava em casa quando ouviu o barulho de uma motocicleta com escapamento ruidoso.

Logo em seguida, escutou um som semelhante ao de arrombamento de porta e cerca de três estampidos que aparentavam ser disparos de arma de fogo, seguidos por outros três, com som mais abafado.

Após o barulho da moto deixar o local, os vizinhos contaram que foram até o imóvel e ouviram gemidos vindos do interior da casa.

Ao entrarem, encontraram o jovem caído no chão, agonizando, com ferimentos aparentes provocados por disparos de arma de fogo.

Ele teria sido atingido no quarto e, mesmo ferido, conseguiu se arrastar até a cozinha, onde foi encontrado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital municipal.

Após ser estabilizada, ela foi regulada para uma unidade de saúde em Goiânia, devido à gravidade dos ferimentos. Foram constatadas três lesões provocadas por projéteis de arma de fogo, não sendo possível precisar o calibre.

Como diversas pessoas acessaram a residência antes da chegada da polícia, o local acabou sendo violado, o que impossibilitou o isolamento e a preservação adequada da cena para a perícia. O caso deve ser investigado.

