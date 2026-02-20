Jovem é baleado dentro de casa e encaminhado em estado grave para hospital em Goiânia

Vizinhos ouviram o barulho dos disparos e foram prestar assistência assim que os suspeitos foram embora

Davi Galvão
Ao menos três disparos atingiram jovem. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos foi baleado dentro de casa após ter o imóvel invadido na madrugada desta sexta-feira (20), no Setor Alto da Serra, em Goiatuba. A vítima foi socorrida em estado grave e transferida para Goiânia.

De acordo com relato de uma vizinha, ela estava em casa quando ouviu o barulho de uma motocicleta com escapamento ruidoso.

Logo em seguida, escutou um som semelhante ao de arrombamento de porta e cerca de três estampidos que aparentavam ser disparos de arma de fogo, seguidos por outros três, com som mais abafado.

Após o barulho da moto deixar o local, os vizinhos contaram que foram até o imóvel e ouviram gemidos vindos do interior da casa.

Ao entrarem, encontraram o jovem caído no chão, agonizando, com ferimentos aparentes provocados por disparos de arma de fogo.

Ele teria sido atingido no quarto e, mesmo ferido, conseguiu se arrastar até a cozinha, onde foi encontrado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao hospital municipal.

Após ser estabilizada, ela foi regulada para uma unidade de saúde em Goiânia, devido à gravidade dos ferimentos. Foram constatadas três lesões provocadas por projéteis de arma de fogo, não sendo possível precisar o calibre.

Como diversas pessoas acessaram a residência antes da chegada da polícia, o local acabou sendo violado, o que impossibilitou o isolamento e a preservação adequada da cena para a perícia. O caso deve ser investigado.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás.

