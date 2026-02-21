Em operação com helicóptero Falcão 03, PM localiza e prende dupla que assaltou motorista de aplicativo em Goiânia

Sob ameaça de uma faca, vítima foi obrigada a entregar o celular, carro e valores em dinheiro

Davi Galvão - 21 de fevereiro de 2026

Polícia Militar localizou dupla suspeita de assaltar motorista de aplicativo. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) prendeu os dois suspeitos de roubar um motorista de aplicativo na madrugada de sábado (21), em Goiânia, após perseguição com apoio aéreo e troca de tiros.

As equipes localizaram o veículo levado durante o assalto, um Sandeiro, circulando em via pública e deram início ao acompanhamento imediato.

O helicóptero Falcão 03 passou então a monitorar o carro do alto, enquanto equipes em solo se posicionaram para a abordagem.

Durante a fuga, o condutor dirigiu de forma perigosa e colocou pedestres em risco. Para conter a ameaça, um policial efetuou três disparos de precisão contra o veículo.

Foi na altura da Alameda Abel Soares de Castro que o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma lixeira.

Logo após a colisão, a equipe do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) desembarcou e deteve o condutor até a chegada das viaturas terrestres. Durante a entrevista, ele indicou onde o comparsa estava escondido.

Com apoio da ROTAM, os policiais seguiram até o Jardim Atlântico e prenderam o segundo suspeito dentro da residência dele. As equipes levaram os dois para a Central de Flagrantes, onde foram colocados à disposição da Justiça.

Em tempo

O motorista de aplicativo aguardava um passageiro na Avenida V, por volta de 1h, quando dois homens entraram no carro e anunciaram o assalto.

Um deles apontou uma faca para a vítima e a revistou, enquanto o outro assumiu o banco do passageiro. Sob ameaça, os criminosos exigiram dinheiro, mandaram o motorista sair do veículo e fugiram com o automóvel e um celular.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fãs PM-GO ⭐⭐⭐ (@faspmgo)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!