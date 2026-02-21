Em operação com helicóptero Falcão 03, PM localiza e prende dupla que assaltou motorista de aplicativo em Goiânia

Sob ameaça de uma faca, vítima foi obrigada a entregar o celular, carro e valores em dinheiro

Davi Galvão Davi Galvão -
Polícia Militar localizou dupla suspeita de assaltar motorista de aplicativo. (Foto: Divulgação)
Polícia Militar localizou dupla suspeita de assaltar motorista de aplicativo. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) prendeu os dois suspeitos de roubar um motorista de aplicativo na madrugada de sábado (21), em Goiânia, após perseguição com apoio aéreo e troca de tiros.

As equipes localizaram o veículo levado durante o assalto, um Sandeiro, circulando em via pública e deram início ao acompanhamento imediato.

O helicóptero Falcão 03 passou então a monitorar o carro do alto, enquanto equipes em solo se posicionaram para a abordagem.

Leia também

Durante a fuga, o condutor dirigiu de forma perigosa e colocou pedestres em risco. Para conter a ameaça, um policial efetuou três disparos de precisão contra o veículo.

Foi na altura da Alameda Abel Soares de Castro que o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra uma lixeira.

Logo após a colisão, a equipe do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) desembarcou e deteve o condutor até a chegada das viaturas terrestres. Durante a entrevista, ele indicou onde o comparsa estava escondido.

Com apoio da ROTAM, os policiais seguiram até o Jardim Atlântico e prenderam o segundo suspeito dentro da residência dele. As equipes levaram os dois para a Central de Flagrantes, onde foram colocados à disposição da Justiça.

Em tempo

O motorista de aplicativo aguardava um passageiro na Avenida V, por volta de 1h, quando dois homens entraram no carro e anunciaram o assalto.

Um deles apontou uma faca para a vítima e a revistou, enquanto o outro assumiu o banco do passageiro. Sob ameaça, os criminosos exigiram dinheiro, mandaram o motorista sair do veículo e fugiram com o automóvel e um celular.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Fãs PM-GO ⭐⭐⭐ (@faspmgo)


Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.