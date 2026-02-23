Bombeiros se mobilizam após acidente com ao menos 4 vítimas em Piracanjuba
Equipes de socorristas foram acionadas para atender a ocorrência e prestar auxílio aos envolvidos
Um acidente envolvendo um carro e um veículo de grande porte foi registrado na manhã desta segunda-feira (23) na GO-147, na zona rural de Piracanjuba, a cerca de 7 km da cidade, no sentido Caldas Novas, nas proximidades da ponte sobre o Rio Piracanjuba.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.
No local, havia quatro ocupantes no carro, entre eles uma criança de aproximadamente dois anos de idade. Segundo o atendimento, a criança estava na cadeirinha e não sofreu ferimentos.
O motorista do veículo apresentava dores na região do quadril e na perna direita. Após ser estabilizado pela equipe de resgate, ele foi encaminhado ao hospital de Piracanjuba para avaliação médica.
As outras duas vítimas, ambas mulheres, também receberam atendimento e foram levadas para unidades de saúde por equipes do Samu das duas cidades da região.
A sinalização e o controle do trânsito no trecho ficaram sob responsabilidade dos órgãos rodoviários.
