Bombeiros se mobilizam após acidente com ao menos 4 vítimas em Piracanjuba

Equipes de socorristas foram acionadas para atender a ocorrência e prestar auxílio aos envolvidos

Augusto Araújo - 23 de fevereiro de 2026

Vítimas foram atendidas por equipes de socorristas. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um carro e um veículo de grande porte foi registrado na manhã desta segunda-feira (23) na GO-147, na zona rural de Piracanjuba, a cerca de 7 km da cidade, no sentido Caldas Novas, nas proximidades da ponte sobre o Rio Piracanjuba.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

No local, havia quatro ocupantes no carro, entre eles uma criança de aproximadamente dois anos de idade. Segundo o atendimento, a criança estava na cadeirinha e não sofreu ferimentos.

O motorista do veículo apresentava dores na região do quadril e na perna direita. Após ser estabilizado pela equipe de resgate, ele foi encaminhado ao hospital de Piracanjuba para avaliação médica.

As outras duas vítimas, ambas mulheres, também receberam atendimento e foram levadas para unidades de saúde por equipes do Samu das duas cidades da região.

A sinalização e o controle do trânsito no trecho ficaram sob responsabilidade dos órgãos rodoviários.

ASSUSTADOR ‼️ Bombeiros se mobilizam após acidente com ao menos 4 vítimas em Piracanjuba Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/Szy6up2IP6 — Portal 6 (@portal6noticias) February 23, 2026

