Governo de Goiás abre inscrições para o Aluguel Social, programa que ajuda famílias com o pagamento

Mais de 3 mil vagas estão distribuídas em dezenas de cidades goianas

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás abriu inscrições para uma nova etapa do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, que oferece auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade.

Ao todo, são 3.380 vagas distribuídas em 35 municípios do estado. O benefício prevê o pagamento mensal de R$ 350 para ajudar no custeio do aluguel.

As inscrições começaram na terça-feira (07) e seguem abertas até o dia 07 de maio, sendo realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

O auxílio é concedido por um período de até 18 meses, podendo ser prorrogado por mais 18 meses, desde que os beneficiários continuem atendendo aos critérios exigidos.

Entre as cidades contempladas estão Goiânia, com 300 vagas, Águas Lindas de Goiás, que concentra o maior número (1.036), além de municípios como Trindade, Santa Helena de Goiás e Piracanjuba.

Para participar, é necessário estar inscrito e com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), não possuir imóvel próprio e comprovar residência mínima de três anos no município escolhido.

Após o período de inscrição, os dados serão analisados pela Agehab para verificar se os candidatos atendem aos requisitos do programa.

Para mais informações e realizar a sua inscrição clique aqui.

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