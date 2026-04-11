Motorista atinge motociclista, entra na contramão e foge sem prestar socorro em Anápolis
Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo realiza a manobra em local proibido e atinge o motociclista
Uma conversão irregular terminou em acidente e fuga na noite da última sexta-feira (10), na Vila Jaiara, em Anápolis.
Câmeras de segurança registraram o momento em que um HB20, que trafegava por uma via de duplo sentido, tenta virar à esquerda e entra em uma rua de sentido proibido.
No momento da manobra, o veículo acaba colidindo com uma motocicleta que vinha na direção contrária e não teve tempo de evitar o impacto.
Apesar da força da batida, o motociclista sofreu apenas escoriações e não teve ferimentos graves.
Após a colisão, o motorista entrou na via em contramão e fugiu do local sem prestar socorro à vítima.
A motocicleta ficou bastante danificada.
O caso deve ser apurado e o condutor identificado para que responda pelos danos causados.
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