O que significa quando cachorro lambe uma pessoa, segundo veterinários

Gesto é mais do que carinho pode ser saudação busca por atenção ou até uma forma de aliviar tensão dependendo do contexto e dos sinais do cão

Layne Brito - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quando um cachorro lambe uma pessoa, o gesto nem sempre significa apenas “carinho”. Veterinários explicam que a lambida é um comportamento natural de comunicação e convivência social, aprendido desde filhote, e que pode ter várias funções no dia a dia do animal.

Em situações calmas, com o cão relaxado e buscando proximidade, a lambida costuma ser uma demonstração de vínculo.

É um jeito de reconhecer o tutor, reforçar a relação e expressar bem-estar, especialmente quando o animal se sente seguro perto daquela pessoa.

Mas a lambida também pode ser um pedido de atenção. Muitos cães percebem rapidamente que, ao lamber, ganham resposta imediata carinho, conversa, colo ou brincadeira.

Quando isso se repete, o comportamento vira um “atalho” para conseguir interação, principalmente quando o tutor está distraído.

Há ainda a lambida ligada à curiosidade e ao olfato. Como o cão explora o mundo pelo cheiro e pelo gosto, ele pode lamber a pele por causa de resíduos de alimento, perfume, suor ou cheiros trazidos da rua.

Nesse caso, o gesto não é emocional, mas exploratório.

Outro ponto importante é que lambidas podem aparecer como forma de aliviar tensão. Alguns cães lambem quando estão ansiosos, excitados demais ou desconfortáveis, usando o gesto para se autorregular.

Normalmente, isso vem acompanhado de outros sinais, como inquietação, respiração ofegante, insistência fora de hora ou dificuldade de relaxar.

Por isso, a orientação de veterinários é olhar o conjunto: frequência, momento e linguagem corporal. Se a lambida é ocasional e o cão está tranquilo, tende a ser positiva.

Se é excessiva, repentina ou acompanhada de sinais de estresse, vale ajustar a rotina, oferecer mais estímulos e, se necessário, buscar avaliação profissional.

