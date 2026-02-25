Maratona presencial abre centenas de vagas de estágio em Goiânia, Anápolis e Rio Verde; veja como participar

Ícaro Gonçalves - 25 de fevereiro de 2026

Ação ocorre presencialmente no próximo dia 03 de março (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Estudantes das cidades de Goiânia, Anápolis e Rio Verde podem se preparar: o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vai promover, no mês de março, uma maratona presencial estágio com centenas de vagas destinadas para Goiás.

A ação ocorrerá nacionalmente no dia 03 e os interessados devem ir presencialmente nas unidades para conferir as oportunidades, entre às 09h e 16h.

Somente em Goiás, serão 522 vagas destinadas a estagiários e menores aprendizes.

Para poder participar, é necessário levar documentos pessoais como RG e CPF. No local, profissionais do CIEE farão a atualização cadastral dos interessados e apresentar as vagas disponíveis.

As oportunidades de ensino superior são principalmente para estudantes de Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil, mas também contempla outros cursos.

Além da maratona de vagas, também são previstos encontros com organizações, jovens aprendizes e estagiários, destacando o impacto das parcerias na formação profissional e na trajetória educacional dos estudantes.

Confira os locais da Maratona:

Anápolis

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Endereço: Av. Brasil Sul, 200 – St. Central, Anápolis – GO, 75075-210

Goiânia

Local: Edifício The Prime Office Tamandaré

Endereço: – Rua 5, nº 691, Sala 03 (Térreo) – Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP 74115-060

Rio Verde

Local: Sede municipal do CIEE, ao lado da escola de música Villa Lobos

Endereço: Rua Henriqueta Assunção nº 48 – Setor Central – CEP 75901-050

É importante lembrar que para participar do programa de estágio é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino cursando o ensino médio, técnico ou superior.

No caso do menor aprendiz, é preciso ter entre 14 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio, exceto para o caso de pessoas com deficiência, quando não há limitação de idade.

Em todo Brasil

Segundo o CIEE, a maratona desse ano de 2026 oferece 10.978 vagas para os programas de estágio em todo o Brasil. Já para aprendizagem, são 3.088 vagas.

Os estados com o maior número de oportunidades são Distrito Federal, São Paulo, Bahia, Goiás e Ceará.

Mais informações podem ser consultadas pelo site do CIEE.

