Grupo Piracanjuba abre vagas de estágio com bolsa de R$ 1.600 na Grande Goiânia; veja como se inscrever

Candidaturas podem ser feitas até 25 de março e estão distribuídas em 15 áreas

Augusto Araújo - 24 de fevereiro de 2026

Vista aérea de fábrica do Grupo Piracanjuba. (Foto: Reprodução/Piracanjuba)

O Grupo Piracanjuba abriu inscrições para o programa Estágio que InsPIRA 2026, voltado a estudantes universitários de qualquer curso superior.

As candidaturas podem ser feitas até 25 de março, por meio da página da companhia na plataforma Gupy. Podem participar alunos com previsão de formatura a partir de julho de 2027.

As oportunidades estão distribuídas em 15 áreas, incluindo Indústria, Engenharia, Tecnologia da Informação, Marketing, Comercial, Jurídico, Nutrição, Pesquisa e Desenvolvimento, entre outras.

As vagas estão disponíveis na sede administrativa da empresa, em Goiânia, além de unidades industriais em Bela Vista de Goiás (GO) e diferentes estados, como São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Os selecionados receberão bolsa de R$ 1.600, além de benefícios como:

Auxílio-transporte

Vale-refeição ou refeição no local

Vale-alimentação

Acesso ao Wellhub (antigo Gympass) e ao Wellz

Auxílio-moradia para quem precisar mudar de cidade

Possibilidade de efetivação

O contrato pode durar até 24 meses, com início previsto para o segundo semestre de 2026.

Segundo a Piracanjuba, o programa foi estruturado para acelerar o desenvolvimento profissional dos estudantes por meio de trilhas de aprendizado, mentoria de carreira, capacitação em projetos e acompanhamento contínuo de desempenho.

