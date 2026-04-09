O adeus à técnica de enfermagem que morreu durante atendimento em acidente

Profissional sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto socorria uma vítima de trânsito, gerando repercussão entre colegas e moradores de Bela Vista de Goiás

Gustavo de Souza - 09 de abril de 2026

Equipe do Samu de Bela Vista de Goiás faz cortejo em homenagem a Lilian Batista de Souza. (Foto: Reprodução)

“Profissional dedicada, exerceu sua função com compromisso, coragem e amor ao próximo.”

Assim o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bela Vista de Goiás definiu Lilian Batista de Souza, técnica de enfermagem que morreu aos 45 anos durante um atendimento na última terça-feira (07).

Conforme o Corpo de Bombeiros, a profissional sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto socorria uma vítima de acidente de trânsito.

Desde então, Lilian tem recebido diversas homenagens que destacam sua trajetória e atuação na área da saúde.

Em nota de pesar, o Samu de Bela Vista de Goiás lamentou a morte da profissional.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um cortejo de socorristas durante o enterro, realizado nesta quarta-feira (08), no Cemitério Municipal Jardim dos Buritis.

De acordo com a Prefeitura de Bela Vista de Goiás, Lilian atuava no município há 12 anos. A Administração Municipal também se manifestou nas redes sociais e lamentou a partida da técnica.

COMOÇÃO 🕊️ O adeus à técnica de enfermagem que morreu durante atendimento em acidente Leia: pic.twitter.com/qGLCuuC7ij — Portal 6 (@portal6noticias) April 9, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!