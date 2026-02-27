Corredor de umidade pode causar tempestades em mais de 80 cidades de Goiás; veja previsão

Fim de semana começa com chuvas fortes em quatro das seis regiões do estado

Natália Sezil - 27 de fevereiro de 2026

Céu de Anápolis parcialmente nublado. (Foto: Portal 6)

O fim de semana deve ser marcado por chuvas fortes em quatro das seis regiões goianas. Neste sábado (28), 84 cidades do estado estão sob risco de tempestades.

O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que explica que o cenário se intensifica por conta de um novo corredor de umidade posicionado sobre o Centro-Norte goiano.

As pancadas de chuva podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de intensidade moderada e forte. Os temporais podem alcançar de 30mm a 40mm por hora ou mais de 60mm por dia.

O aviso é especialmente válido para a região Norte do estado, onde a previsão indica 55mm. Leste e Oeste aparecem na sequência, com 50mm. O Centro goiano espera 45mm. Para as regiões Sudoeste e Sul, a meteorologia indica 25mm.

Segundo o portal Climatempo, Goiânia têm 89% de chances de chuva no sábado. A precipitação começa às 10h e segue até 21h, mas fica mais intensa das 17h às 19h.

Em Aparecida de Goiânia, a porcentagem é de 85%. Há chuva das 10h às 13h e, depois, das 16h às 21h, especialmente entre 18h e 19h.

As tempestades são mais fortes em Anápolis, onde há 93% de chance de precipitação. Chove das 10h às 22h, com índices concentrados a partir das 13h. Moradores podem se preparar para às 15h e às 18h.

Rio Verde, por outro lado, espera apenas alguns “chuviscos” pontuais às 05h, 06h e 18h.

Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), segue a mesma tendência de Anápolis. A porcentagem chega a 91%. As tempestades começam na madrugada, dão uma trégua às 06h e retornam às 10h, seguindo até 20h.

Confira as cidades sob risco de tempestade:

O Cimehgo lista Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Aragarças, Araguapaz, Aruanã, Baliza, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bonfinópolis, Britânia, Cabeceiras, Campinaçu, Campo Limpo de Goiás, Carmo do Rio Verde, Ceres, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina e Crixás.

Também estão sob risco Faina, Flores de Goiás, Formosa, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goiânia, Goianésia, Goiás, Guaraíta, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itaguari, Itaguaru, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Jaraguá, Jesúpolis, Jussara, Leopoldo de Bulhões, Luziânia, Matrinchã, Mimoso de Goiás e Montes Claros de Goiás.

Ainda podem receber tempestades Morro Agudo de Goiás, Mozarlândia, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Novo Brasil, Novo Gama, Ouro Verde de Goiás, Padre Bernardo, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Planaltina, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Fé de Goiás, Santa Isabel e Santa Rita do Novo Destino.

Por fim, os municípios de Santo Antônio do Descoberto, São Francisco de Goiás, São Miguel do Araguaia, São Patrício, Silvânia, Taquaral de Goiás, Terezópolis de Goiás, Uruaçu, Uruana, Valparaíso de Goiás, Vianópolis, Vila Boa, Vila Propício e São Luíz do Norte.

