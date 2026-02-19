Com cachoeiras e centro histórico tombado, cidade brasileira é eleita uma das mais acolhedoras do mundo

Destino goiano conquista reconhecimento internacional por transformar acolhimento em experiência que une patrimônio, natureza e tradição

Gabriel Dias - 19 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Entre ruas de pedra que guardam séculos de história e trilhas que conduzem a cachoeiras de água cristalina, uma cidade — que já conquistava os goianos — acaba de conquistar o mundo.

Pirenópolis foi incluída, em 2026, na lista das dez cidades mais acolhedoras do planeta no Traveller Review Awards, premiação internacional da Booking.com — uma das maiores agências de viagem do mundo — baseada em milhões de avaliações verificadas de hóspedes.

O reconhecimento coloca o município ao lado de destinos consagrados como Montepulciano, na Itália, e Takayama, no Japão.

Mais do que paisagens bonitas, o ranking valoriza a constância no atendimento e a experiência oferecida aos visitantes — um selo que reforça a vocação turística da cidade histórica de Goiás.

A premiação considera a proporção de meios de hospedagem bem avaliados em cada destino e o volume de avaliações positivas registradas na plataforma.

Na prática, o destaque sinaliza que quem chega encontra não apenas atrações, mas um ambiente preparado para receber bem durante todo o ano.

A beleza histórica

O coração de Pirenópolis pulsa no centro histórico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O conjunto arquitetônico preserva fachadas coloniais, igrejas imponentes — com fortes influências do Barroco — e um traçado urbano que remete ao período do ciclo do ouro.

Caminhar sem pressa pelas ruas de pedra, especialmente no início da manhã ou no fim da tarde, é uma das experiências mais valorizadas por quem visita o destino.

Entre cafés, ateliês e pequenas lojas de artesanato, o passeio se transforma em descoberta.

Em dias chuvosos, o piso de pedras exige atenção redobrada, mas também convida a desacelerar e observar detalhes arquitetônicos que contam a história local.

Fora do núcleo histórico, o Cerrado assume o protagonismo. Pirenópolis é cercada por trilhas, mirantes e quedas d’água que variam de acessos rápidos a percursos mais longos.

O Parque Estadual dos Pireneus abriga o segundo ponto mais alto de Goiás, com 1.385 metros de altitude, e oferece vista panorâmica de 360 graus.

A melhor época para visitar depende do objetivo: quem busca cachoeiras costuma preferir os meses mais quentes; já trilhas e caminhadas ganham vantagem no período seco.

Em qualquer cenário, o título internacional reforça o que muitos viajantes goianos já sabiam: Pirenópolis é um lugar muito acolhedor.

