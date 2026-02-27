Os temperos que não podem ser usados juntos (eles deixam a comida com gosto ruim)

Alguns temperos “brigam” no prato, deixam gosto amargo ou confuso e apagam o sabor principal. Confira as combinações que dão ruim

Layne Brito - 27 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Tempero é memória afetiva: o cheiro do alho na panela, o toque da pimenta no feijão, o verde do cheiro-verde finalizando o almoço. Só que, na prática, temperar bem não é colocar “um pouco de tudo”. Em muitas receitas, o segredo está no equilíbrio e em saber que certos temperos não somam, eles competem.

Algumas combinações comuns acabam deixando a comida com gosto “estranho”, pesado ou até amargo. Em geral, isso acontece por três motivos:

um tempero é intenso demais e apaga os outros; dois aromas fortes entram em conflito e o paladar “embaralha”; a forma de uso (cru, tostado, no começo ou no fim) muda tudo e pode destacar notas desagradáveis.

Veja os temperos que costumam dar ruim juntos e como corrigir sem desperdiçar a receita.

1. Cominho + alecrim (disputa de aroma)

O cominho é terroso e marcante. O alecrim é resinoso e “perfumado”. Quando entram juntos, um tenta dominar o outro e o resultado costuma ser um sabor confuso, com final amargo.

Melhor alternativa:

Para carnes vermelhas: cominho + páprica

Para frango/assados: alecrim + limão + alho

2. Orégano + curry (sabor “embaralhado”)

Orégano puxa para o mediterrâneo; curry tende ao perfil mais quente e complexo. Juntos, podem deixar a comida com gosto “misturado demais”, como se nada se destacasse.

Melhor alternativa:

Curry + coentro em pó ou cúrcuma

Orégano + manjericão ou tomilho

3. Manjericão + cominho (o “doce” contra o terroso)

Manjericão tem uma nota doce e fresca, que combina com tomate e pratos leves. Cominho entra pesado e pode deixar o sabor final “esquisito”, principalmente em molhos.

Melhor alternativa:

Manjericão + alho + pimenta-do-reino

Cominho + coentro + páprica

4. Coentro + alecrim (aroma que se anula)

Os dois são fortes, mas com perfis muito diferentes. O coentro é cítrico e verde; o alecrim é amadeirado e intenso.

Em pratos delicados, costuma ficar um cheiro “estranho” e gosto que não fecha.

Melhor alternativa:

Coentro + limão + pimenta

Alecrim + alho + azeite

5. Muito vinagre + muitas ervas secas (gosto “ácido e amargo”)

Vinagre já é agressivo. Ervas secas em excesso (orégano, tomilho, alecrim) podem destacar amargor e dar sensação de tempero “velho”.

Melhor alternativa:

Vinagre + azeite + uma erva só (e bem medida)

Se quiser ervas, prefira frescas no final

Como evitar que o tempero estrague a comida

Escolha 1 protagonista (ex.: cominho, alecrim, curry) e use os outros só para apoiar.

Prove aos poucos: tempero forte demais quase nunca tem volta.

Ervas frescas entram no fim; ervas secas podem entrar no meio, em pouca quantidade.

Se passou do ponto, corrija com gordura (azeite/manteiga), doçura leve (uma pitada de açúcar) ou acidez controlada (limão) — dependendo do prato.

No fim das contas, temperar bem é mais sobre harmonia do que sobre quantidade. E quando você aprende quais sabores “brigam”, a cozinha fica mais fácil e muito mais gostosa.

